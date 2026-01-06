(VIDEO) Reshje intensive dhe përmbytje në Shqipëri dhe Kosovë
Sot Shqipëria dhe Kosova janë përballur me kushte të jashtëzakonshme atmosferike për shkak të reshjeve të dendura të shiut, që kanë vazhduar pa ndërprerje gjatë ditëve të fundit.
Në Shqipëri, reshjet intensive kanë prekur shumë rajone, duke shkaktuar përmbytje të konsiderueshme në qytete dhe zona të ndryshme. Durrësi konsiderohet një nga vendet më të prekura, ku lagje të tëra dhe rrugë janë mbuluar nga uji.
Reshjet e shiut kanë përmbytur gjithashtu qendra urbane në Lezhë, ku hyrjet e pallateve janë bllokuar dhe qytetarët po hasin vështirësi në lëvizje.
Në Shkodër dhe zonat e Malsisë së Madhe, përmbytjet kanë shkaktuar dëme në banesa, rrugë dhe infrastrukturë, duke e bërë situatën të rrezikshme për jetesë dhe komunikim.
Instituti i Gjeoshkencave njofton se rajone të tjera si Kukës, Vlora dhe zona jugore janë gjithashtu në rrezik për përmbytje lokale për shkak të intensitetit të lartë të reshjeve dhe rritjes së lumenjve.
Situata në Kosovë është po aq shqetësuese, ku reshjet e pandërprera të shiut kanë shkaktuar vërshime në shumë komuna dhe qytete, veçanërisht në pjesën perëndimore të vendit.
Lumenjtë dhe përrenjtë kanë dalë nga shtrati në zona të tilla si Gjakova, Drenasi, Rahoveci, Malisheva, Klina dhe Deçani, duke sjellë probleme serioze për infrastrukturën dhe qarkullimin.
Në shumë pjesë të Prishtinës reshjet e fundit kanë shkaktuar grumbullim uji në zona urbane si “Prishtina e Re”, Dardania dhe Lakërishtë, duke ndikuar në jetën e përditshme të banorëve dhe qarkullimin e automjeteve.
Si pasojë e situatës së rënduar, energjia elektrike është ndërprerë në disa komuna si Drenas, Malisheva dhe Rahoveci, për arsye sigurie.
Autoritetet kanë lëshuar paralajmërime për qytetarët që të tregojnë kujdes të shtuar dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme, sidomos pranë lumenjve dhe në zonat e përmbytura.
Përveç dëmeve materiale, përmbytjet kanë vështirësuar trafikun rrugor, janë krijuar pengesa në komunikacion dhe janë raportuar ndërprerje të furnizimit me shërbime bazë në disa zona. /SHENJA/