(VIDEO) Refuzohet propozimi i LSDM-së që ministrat të kenë vetëm shtetësi të RMV-së
Në Kuvend nuk kaloi propozimi i LSDM-së që ministrat të kenë vetëm shtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Vetëm 20 deputetë të opozitës votuan për ndryshimet në ligjin e propozuar nga LSDM, ndërsa shumica nuk votoi.
LSDM propozoi ndryshime në Ligjin për Qeverinë për ta bërë atë të pajtueshëm me propozimin e VMRO-DPMNE-së, që deputetët të kenë vetëm shtetësi të RMV-së. Zgjidhja ligjore u shpjegua nga koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-së, Oliver Spasovski. Ai tha se grupi parlamentar i LSDM-së propozoi që ligji të miratohet me procedurë të shkurtuar.
OLIVER SPASOVSKI, LSDM
“Zgjidhja ligjore duhet të jetë në përputhje me ndryshimet në Ligjin për Deputetët e propozuar nga VMRO-DPMNE, përkatësisht të miratohet një ligj që kërkon që anëtarët e Qeverisë të kenë vetëm një shtetësi”.
Spasovski tha se ka anëtarë të Qeverisë me shtetësi bullgare dhe çeke, i cili përmendi emrin e ministres së Energjetikës, Sanja Bozhinovska. Ai madje shpreson që shumica do ta mbështesë ligjin dhe se procedura do të vazhdojë si për këtë ashtu edhe për Ligjin për Deputetët, e cila tani është ngadalësuar. Sipas Spasovskit, ata që angazhohen t’u shërbejnë qytetarëve duhet të kenë vetëm shtetësi të RMV-së.
Samir Mustafa /SHENJA/