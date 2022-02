(VIDEO) Realizohet fushata kombëtare “Njohja me sëmundjet e rralla”

Deri në dhjetor 2021 në Maqedoni në Regjistrin e sëmundjeve të rralla janë regjistruar gjithsej 652 persona, me rreth 70 diagnoza të ndryshme, prej të cilëve rreth 225 persona janë pajisur me barna përmes Programit për sëmundje të rralla. Gordana Loleska nga Shoqata “Është e rrallë të jesh i rrallë”, me iniciativë të së cilës realizohet fushata kombëtare “Njohja me sëmundjet e rralla” tha se një në njëzet banorë ka një sëmundje të rrallë dhe nevojitet që shoqëria të kuptojë se miliona njerëz që jetojnë me sëmundje të rralla në mbarë botën përballen me qasje të pabarabartë në diagnostikim, trajtim dhe kujdes. Buxheti në vend për ofrimin e terapisë për pacientët me sëmundje të rralla këtë vit është 560 milionë denarë, që është shumë pak për të siguruar të gjitha barnat.

Dr. Nora Abazi Emini

Edhe pse prokurimi i disa barnave, vetë procedura është shumë e vështirë dhe ilaçi është jashtëzakonisht i shtrenjtë, dhe nga ana tjetër përballemi me pacientë që kërkojnë ndihmë nga ne. Kemi dy fëmijë të diagnostikuar me këtë sëmundje, terapia vjetore e të cilëve kushton një milion euro në vit për një fëmijë. Në Maqedoni për të hyrë në regjistrin e sëmundjeve të rralla duhet të jetë një pacient për 100 mijë. Apeloj që përqindja të rritet, të ketë më shumë akses pacientësh dhe të rritet buxheti, të mos kufizohet.

Dr. Armend Arsllani

Fushata kombëtare “Njohja e sëmundjeve të rralla” do të përfundojë me promovimin e pullës së katërt postare me diagnozë të rrallë Fëmijët me Sëmundje të Rralla – Epidermolizë Bulloze, që është hera e parë në botë. /SHENJA/