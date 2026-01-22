(VIDEO) Raporti i Transparency International, RMV 12 vende më poshtë në indeksin e korrupsionit

(VIDEO) Raporti i Transparency International, RMV 12 vende më poshtë në indeksin e korrupsionit

Pasi Maqedonia e Veriut ka shënuar rënie për 12 vende në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit, kanë reagur ashpër partitë opozitare shqiptare.

Bashkimi Demokratik për Integrim e cilëson këtë situatë si dështim të qeverisë dhe kërcënim serioz për sigurinë e shtetit. Partia vlerësonë se kjo rënie e thellë reflekton humbjen e besimit si të qytetarëve ashtu edhe të faktorëve ndërkombëtarë ndaj institucioneve shtetërore.

BASHKIMI DEMORKATIK PËR INTEGRIM

Kjo rënie drastike është tregues i qartë i humbjes së besimit publik dhe ndërkombëtar ndaj institucioneve shtetërore. Si opozitë, vlerësojmë se kjo qeveri jo vetëm që ka dështuar të luftojë korrupsionin, por me veprimet e saj e ka normalizuar atë”.

E, nga Aleanca për Shqiptarët e Arben Taravarit theksojnë se rënia e Maqedonisë së Veriut në Indeksin e Korrupsionit është alarm serioz institucional.

ALEANCA PËR SHQIPTARËT

Fakti që vendi humb 12 pozita me vetëm dy pikë më pak krahasuar me vitin 2023 tregon qartë se problemi nuk është statistik, por politik dhe institucional”.

Sipas tyre ky regres lidhet drejtpërdrejt me ndryshimet e kontestuara në Kodin Penal, të cilat u perceptuan gjerësisht si ndërhyrje për amnisti të fshehtë dhe mbrojtje të funksionarëve të korruptuar.

Kujtojmë se sipas raportit më të fundit të organizatës ndërkombëtare Transparency International për vitin 2024, Maqedonia e Veriut ka shënuar rënie prej 12 vendeve, duke u renditur në vendin e 88-të nga 180 shtete, me vetëm 40 pikë.

Samir Mustafa /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Snopçe: “Safe City” shkel Ligjin për gjuhët dhe do të rëndojë xhepin e qytetarëve

Snopçe: “Safe City” shkel Ligjin për gjuhët dhe do të rëndojë xhepin e qytetarëve

Mucunski nesër në takimin e dytë ministror të Platformës Ballkanike të Paqes në Stamboll

Mucunski nesër në takimin e dytë ministror të Platformës Ballkanike të Paqes në Stamboll

Zelensky: Nesër do të mbahet takimi i parë trepalësh mes Ukrainës, SHBA-së dhe Rusisë

Zelensky: Nesër do të mbahet takimi i parë trepalësh mes Ukrainës, SHBA-së dhe Rusisë

Vuçiq në Davos: Evropa e ndarë, e ardhmja e Serbisë e pasigurt

Vuçiq në Davos: Evropa e ndarë, e ardhmja e Serbisë e pasigurt

(VIDEO) Kosova mes 19 shteteve që nënshkruan për “Bordin e Paqes”

(VIDEO) Kosova mes 19 shteteve që nënshkruan për “Bordin e Paqes”

(VIDEO) Paralajmërimi për protesta, Qeveria këmbëngul që sindikatat dhe punëdhënësit të merren vesh

(VIDEO) Paralajmërimi për protesta, Qeveria këmbëngul që sindikatat dhe punëdhënësit të merren vesh