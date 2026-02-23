(VIDEO) Radev: Duam ta shohim RMV-në në BE sa më shpejtë

(VIDEO) Radev: Duam ta shohim RMV-në në BE sa më shpejtë

Pavarëisht paralajmërimeve të ekzekutivit se fillimi i këtij viti do të sjellë edhe lëvizje të reja për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, ende nuk ka aktivitete konkrete në këtë drejtim. Presidenti i mëparshëm i Bullgarisë, Rumen Radev, në një intervistë për botimin gjerman Berliner Zeitung, deklaroi se Bullgaria dëshiron që Republika e Maqedonisë së Veriut të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian sa më shpejt të jetë e mundur. Ai theksoi se hyrja e tij në politikën parlamentare përfaqëson një përgjigje ndaj pritshmërive të qytetarëve bullgarë për një shtet demokratik, modern dhe evropian, si dhe për përshpejtimin e integrimit evropian.

Megjithatë, Radev ka rikujtuar se sipas konsensusit evropian të korrikut 2022 (i ashtuquajturi “propozimi francez”), Maqedonia duhet ta ndryshojë Kushtetutën e saj dhe t’i përfshijë bullgarët në mënyrë të barabartë me popujt e tjerë në Preambulë, dhe vetëm atëherë mund të fillojnë negociatat për anëtarësim në BE.

Rumen Radev, ish president i Bullgarisë

“Ky është një proces i vështirë, por i domosdoshëm, dhe ne do të donim ta shihnim Republikën e Maqedonisë së Veriut në BE sa më shpejt të jetë e mundur. Nuk duam kufij dhe pika kontrolli kufitare, por duam që njerëzit nga të dyja anët e kufirit të mund të jetojnë, punojnë dhe komunikojnë lirshëm së bashku”.

Kujtojmë se, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë konteste të pazgjidhura që lidhen me iInterpretimin e historisë, identitetin kombëtar, gjuhën dhe të drejtat e pakicave. Para kontestit me Bullgarinë, vendi kishte kontest pothuajse 20 vjeçar me Greqinë. Vendi u detyrua të ndryshojë emrin në mënyrë që zhbllokohet proceset euroatlantike të vendit. Tani qeveria e VMRO-së, kërkon garanca nga BE se, nëse plotëson kërkesën e Sofjes për futjes e pakicës bullgare në Kushtetutë, nuk do të përballet me kushtëzime të reja.

Teuta Buçi /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Takim Ali – Hoxha: Përballje me sfidat e ndryshimeve klimatike dhe fuqizimit të sistemit për menaxhimin e krizave

Takim Ali – Hoxha: Përballje me sfidat e ndryshimeve klimatike dhe fuqizimit të sistemit për menaxhimin e krizave

Janevska në debat në ASHAM: Për arsim të lartë më cilësor dhe gjallërim të shkencës

Janevska në debat në ASHAM: Për arsim të lartë më cilësor dhe gjallërim të shkencës

Ish-princi Andrew i Mbretërisë së Bashkuar akuzohet se u ka faturuar taksapaguesve masazhe dhe udhëtime

Ish-princi Andrew i Mbretërisë së Bashkuar akuzohet se u ka faturuar taksapaguesve masazhe dhe udhëtime

(VIDEO) Pas një viti në arrati dorëzohet ish zv/kryeministri Artan Grubi

(VIDEO) Pas një viti në arrati dorëzohet ish zv/kryeministri Artan Grubi

(VIDEO) Dorëzimi i Grubit, reagojnë partitë politike

(VIDEO) Dorëzimi i Grubit, reagojnë partitë politike

(VIDEO) Thirrjet racist nga “Komitët”, institucionet pa përgjegjësi konkrete

(VIDEO) Thirrjet racist nga “Komitët”, institucionet pa përgjegjësi konkrete