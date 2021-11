(VIDEO) Qyteti i Shkupit do ta ndërpresë marrëveshjen për zbukurimin me rastin e vitit të ri

Me ardhjen në krye të Qytetit të Shkupit të Danella Arsovskës festat e fundvitit në qytetin e Shkupit këtë vitë do të priten ndryshe nga vitet tjera. Kryetarja e re ka vendosur të ndërpresë marrveshjen për zbukurimin e qytetit.

Nga Qyteti i Shkupit sqarojnë se kjo do të ndodhë për shkak gjendjes së krizës energjetike dhe se nuk koha për të shpenzuar 243.000 euro .

QYTETI I SHKUPIT

“Të përballur me krizë energjetike e cila është duke ndodhur, ndërkaq duke pasur parasysh se shteti por furnizohet me energji me çmim shumë më të lartë, si dhe në pajtim me vendimin qeveritar për shpallje të gjendjes së krizës në sektorin energjetik, dëshirojmë ta informojmë opinionin se Qyteti i Shkupit kërkoi anulim të marrëveshjes për zbukurimin e qytetit me rastin e Vitit të Ri në vlerë prej 14.986.000 denarë përkatësisht 243.000 euro”

Në vend të praktikës së deritanishme të shpenzimit joekonomik të parave të qytetarëve dhe angazhimin e kompanisë për zbukurim, Qyteti i Shkupit do të furnizohet me zbukurime të cilat do të jenë pronë e Qytetit me çka do të kursehen mjete të konsiderueshme nga buxheti i qytetit të cilat deri më tani shpenzoheshin çdo vit për marrje me qira të njëfishtë të këtyre zbukurimeve.

Kjo, thonë nga Qyteti i Shkupit, është vetëm shembulli i parë për vendosje të praktikës së re të punës transparente dhe me përgjegjësi të Qytetit, me çka, potencojnë, do t’i vihet fundi punës së papërgjegjshme dhe shpenzimit të mjeteve buxhetore të Qytetit.

Samir Mustafa /SHENJA/