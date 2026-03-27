(VIDEO) Qytetarët: Shpenzimet po bëhen vështirë të përballueshme

Tregjet e kryeqytetit sot po dominohen nga pakënaqësia e qytetarëve. Rritja e ndjeshme e çmimeve të perimeve, nga domatet te specat e deri te patatet, ka ngjallur reagime te shumta. Konsumatorët ankohen se shtrejtimi është i tepërt dhe i papërballueshëm për buxhetet familjare, duke e bërë gjithnjë e më të vështirë sigurimin e produkteve bazë. Për shumë prej tyre, pazari i përditshëm nuk është më një rutinë e zakonshme, por një sfidë që kërkon llogaritje të kujdesshme dhe shpeshherë sakrifica.

QYTETARE

Po, po/edhe unë shpenzoj më shumë sepse jam vetëm, por është rritur në krahasim me pensionin tim, kjo është shumë shtrejtë, po, po”.

QYTETAR

Po ka, ka/afërsisht 30 për qind/po, po, po, nuk kam fuqi blerje”.

Për shkak të rritjes së çmimeve të perimeve, një qytetare bëri të ditur se ndonjëher detyrohet të shpenzojë pothuajse të gjithë pensionin e saj.

QYTETARE

Nuk vërehet, nëse kam para do të blejë/tani nuk e di si të përballoj, pothuajse i gjithë pensioni shkon/ndonjëherë po”.

QYTETAR

Perimet shumë shtrejtë janë bërë, janë rritë shumë çmimet/po çka met thanë tash për tash, specat shkojnë 300 denarë kilja, domatja 25 shtrejtë janë/krejt me i lanë anash, po kejt/meniher hiq neser dal”.

Nëse kjo prirje vazhdon, frika e qytetarëve është se edhe produktet më bazike do të kthehen në luks të paarritshëm për një pjesë të madhe të popullsisë. /SHENJA/

Të ngjajshme

(VIDEO) Mickoski: Po shqyrtojmë uljen e çmimit të akcizës dhe të marzhës për derivatet

(VIDEO) Mickoski: Po shqyrtojmë uljen e çmimit të akcizës dhe të marzhës për derivatet

(VIDEO) Filipçe: Jemi prej popujve me ciklin më të gjatë të punës

(VIDEO) Filipçe: Jemi prej popujve me ciklin më të gjatë të punës

(VIDEO) Snopçe: Nuk është diskutuar asnjëherë shkrirja në BDI e ASH-së

(VIDEO) Snopçe: Nuk është diskutuar asnjëherë shkrirja në BDI e ASH-së

(VIDEO) Saveski: Nuk do të komentoj asnjëherë deklaratat e politikanëve

(VIDEO) Saveski: Nuk do të komentoj asnjëherë deklaratat e politikanëve

(VIDEO) Keqpërdorimet në shëndetësi, ministri Aliu paralajmëron masa parandaluese dhe ndëshkuese

(VIDEO) Keqpërdorimet në shëndetësi, ministri Aliu paralajmëron masa parandaluese dhe ndëshkuese

Maqedonia e Veriut shënon Ditën e Shtabit të Përgjithshëm të Armatës dhe përvjetorin e 6-të të NATO-s

Maqedonia e Veriut shënon Ditën e Shtabit të Përgjithshëm të Armatës dhe përvjetorin e 6-të të NATO-s