(VIDEO) Qytetarët mezi kalojnë muajin, shporta e qeverisë parasheh vetëm 1400 denarë për shëndetësi
58.475 denarë për një muaj shpenzime jetesë për një familje 4 anëtarëshe, kjo është përllogaritja e re e qeverisë për sa i përket kostos mujore të shpenzimeve. Në një kohë kur çmimet e larta të produkteve bazë e rëndojnë shumë xhepin e qytetarëve dhe ata përballen me vështirësi për përballimin e shpenzimeve mujore, ministria e ekonomisë shpalos metodologjinë e re për përllogaritjen e këtyre shpenzimeve dhe bën të ditur që vetëm për muajin gusht kjo shportë është për 11.200 denarë më e ulët se shporta minimale e përllogaritur nga lidhja e sindikatave të RMV-së, nën arsyetimin se LSM përllogarit në bazë të nevojave të dëshiruara ndërkaq ministria e ekonomisë bazohet në të dhëna për konsumin e realizuar në përputhje me klasifikimet statistiikore.
BESAR DURMISHI, MINISTËR I EKONOMISË
“Shporta mesatare e konsumit përfshin 11 kategori ndër të cilat ushqim dhe pije, banim, transport, shëndetësi, arsim, veshje, komunikime dhe produkte e shërbime të tjera. Për llogaritjen përdoren të dhëna nga enti statistikor, çmimet e produkteve në 8 qytete merren parasysh, të dhënat nga 23 tregje të frutave dhe perimeve si dhe çmimet e produkteve ushqimore më të shitura në 5 zinxhirët më të mëdhenjë tregtarë dhe tre zinxhirët rajonalë tregtarë”.
Durmishi thotë se sipas llogaritjeve të ministrisë, shporta mesatare e konsumit në gusht të vitit 2026 është 58.475 denarë dhe se krahasuar me korrikun rritja është vetëm për 29 denarë. Ai bën të ditur se shpenzimet për ushqime dhe pije në muajin gusht janë ulur për 255 denarë krahasuar me muajin paraprak. Durmishi sqaron se dallimet më të mëdha të shportave vërehen tek kategoria e ushqimit dhe pijeve.
BESAR DURMISHI, MINISTËR I EKONOMISË
“Shporta minimale sindikale për muajin gusht është rreth 68.676 denarë, diferenca është afërsisht 11.200 den arë ose 19.5% . Dallimet më të mëdha vërehen tek ushqimet dhe pijet, ku llogaritja jonë për muajin gusht është 21.132 denarë ndëresa e sindikatës është 25.032 denarë, ka edhe dallime të vogla në kostot e veshjeve arsimit banimit dhe komunikimeve arsyeja për këto dallime qëndron tek metodologjija”.
Midis dy përllogaritjeve ajo që ka tërhequr vëmendje janë kategoritë që nuk mbulohen nga shporta qeveritare, duke përfshirë qiranë, kreditë banesore dhe shpenzimet e pushimeve vjetore, ndërkaq çështje që ngrit pikpyetje janë edhe shpenzimet për shëndetësi të cilat për një muaj janë përllogaritur vetëm 1400 denarë.
Medina Ajeti Ali /SHENJA/