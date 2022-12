(VIDEO) Qytetarët kërkojnë zgjdhje për transportin urban

Pritje të gjata nëpër stacionet e autobusëve, vonesa në shkolla nga nxënësit, vonesa në punë, të moshuar të cilët mundën të udhëtojnë , për ti kryer kontrollet mjeksore, këto janë pasojat nga kaosi i krijuar në qytetit e Shkupin, pasi disa pika kryesore të qytetit janë bllokuar nga ana e transportuesve privat, të cilët me autobusët e tyre kanë paralizuar pothuajse të gjithë qytetin.

Një ndër instutucionet që më shumti i prek kjo rrëmujë në qytet, janë pikërisht edhe shkollat, pasi nxënësit që jetojnë në rrethin të Shkupit nuk po munden të mbërrijnë në kohë në shkollë, ndërsa sipas drejtorit të shkollës së mesme të qytetit të Shkupit, “Cvetan Dimov, Visar Durak, disa prej tyre, janë të detyruar të udhëtojnë në këmbë, nga atje ku janë rrugët e bllokuara, por siç tha drejtori Visar Durak, është evidente edhe mungesa e disa prej tyre.

VISAR DURAK-DREJTOR I SHKOLLËS SË MESME CVETAN DIMOV

“Duke filluar prej ditës së djeshme, d.m.th ka qenë dita e parë e bllokimit të rrugëve, normalishtë që ka pasë mungesa të nxënësve, por besoni që nxënësit deri në pikën ku ka qenë e bllokuar rruga, prej atje kanë ardhur në këmbë, d.m.th, kjo ka qenë për ndrimin e parë autobusët kanë mundur të qarkullojnë deri në pikën ku ka qenë e bllokuar nga pika e nisjes. Edhe sot jamë i njoftuar nga shërbimi pedagogjik edhe prej ndihmësve, që ka një numër të konsiderueshëm të cilët vijnë prej lagjëve të cilët janë më largë, ndërsa prej lagjëve të cilët janë më afër muges nuk ka”.

Ndërkaq, rrëmujë është krijuar edhe nëpër stacionet e autobusëve , ku qytetarët edhe pse ksihte kohë që presin autobus, ata i përkrahin transportues privat dhe të njejtit kërkojnë zgjidhje sa më shpejtë.

QYTETAR

“Un kum ardhur që 10-15 minuta, shoqnisa po thojnë që presin qe gjysë ore e më tepër. I përkrahi grevistët, se secili e bënë grevën për veti, nuk e banë për mua, por neve na malltretojnë, se ka ra një femër na malltretonë”

QYTETAR

“Rreth një orë pres autobusë dhe nuk ka autobusë , presim autobus kur të vjenë atëher do të shkojumë, jemi të detyruar të presim, nuk kemi transportë, nuk kemi asgjë”.

Në munges të autobusëve privat disa qytetarë janë te detyruar të udhëtojnë me taxi, e cila sipas tyre, ju kushtonë me shtrejtë.

Ndërkaq, protesta e transportuesve privat do të vazhdojë ende, sipas tyre, ata nuk do të ndalen deri sa të gjejnë një zgjidhje me qytetin e Shkupit.

Samir Mustafa /SHENJA/