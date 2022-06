(VIDEO) Qeveria: Rikthimi i marzhës dha rezultat, çmimet u ulën për 5 e 10 për qind

Qeveria vlerëson se vendimi për ngrirjen e marzhit të produkteve të caktuara me qëllim kufizimin e rritjes së çmimeve dha rezultate menjëherë. Sipas Ekzekutivit, çmimet e produkteve bazë janë ulur nga 5 deri në 10%.

Korrigjimi i çmimit bëhet nga sot dhe do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, njoftuan qeveritarët. Ulja më e madhe pritet te vaji i gatimit dhe deri në 10%, më tej te pastat si dhe të gjitha produktet e tjera bazë që përfshihen nga vendimi i Qeverisë.

Qeveria njoftoi se po monitoron vazhdimisht situatën dhe në kushtet e rritjeve të reja të paralajmëruara të çmimeve të produkteve, ndërhyri menjëherë për të mbrojtur standardin e qytetarëve.

QEVERIA E MAQEDONISË SË VERIUT

“Për bukën, të bardhën e prerë në copa ose të plotë, sheqerin e bardhë si dhe vajin e lulediellit, vendoset një marzh tregtar deri në 5% në shitje me shumicë dhe deri në 5% në pakicë. Për miell gruri – tip 400 dhe tip 500, makarona dhe spageta nga gruri i fortë, oriz i bardhë maqedonas, qumësht lope të përhershme me përmbajtje yndyre 2,8%, 3,2% dhe 3,5% dhe vezë pule për të gjitha kompanitë dhe sipërmarrësit individualë që marrin pjesë në zinxhirin e shitjes me pakicë, vendoset një marzhë tregtare deri në 10% në shitje me shumicë dhe deri në 10% në pakicë”

Në periudhën në vijim do të vazhdojnë intensivisht kontrollet për tregtarët, me qëllim që të mos ketë një rritje drastike të marzheve dhe për t’i sanksionuar ato, premtojnë qeveritarët.

Qeveria edhe në të ardhmen do të vazhdojë të monitorojë situatën dhe nëse kushtet e tregut e kërkojnë, do të shqyrtohet mundësia që vendimi të vazhdojë deri në fund të vitit 2022. Samir Mustafa /SHENJA/