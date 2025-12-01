(VIDEO) Qeveria i dërgon në Kuvend emrat e ministrave të rinj
Qeveria ka dorëzuar në Kuvend emrat e ministrave të rinj që pritet të zënë vendet e lëna bosh pasi disa ministra u bënë kryetar komunash. Kësisoj, u konfirmuan ato që po përfliteshin tashmë disa javë, për ministra të rinj janë propozuar Muhamed Hoxha dhe Bekim Sali.
“Qeveria propozon, Muhamed Hoxha për ministër që do të udhëheqë Ministrinë e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor, Bekim Sali për ministër që do të udhëheqë Ministrinë për Çështje Europiane”
Këtë e konfirmojnë shërbimet e Kuvendit të cilët thonë se do të ketë njoftim shtesë për atë se kur do të votohen ministrat e rinj në Kuvend.
Veç emrimeve pritet të ketë edhe shkarkime, sipas asaj që kanë konfirmuar shërbimet e Kuvendit, në seancën plenare të ardhshme kur do që zhvillohet e njëjta, do të shkarkohet ministri për Çështje Europiane, Ohran Murtezani, pozitë të cilën pritet ta marrë Bekim Sali.
Mevludin Imeri /SHENJA/