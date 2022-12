(VIDEO) Qeveria e Maqedonisë së Veriut ia merr nënshetësinë oligarkut prorus

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula Von der Leyen, kërkoi të martën nga vendet e Ballkanit Perëndimor të vendosin nëse duan të jenë me demokracinë, pra me BE-në, apo nëse duan të shkojnë në një rrugë tjetër, me Rusinë. Me mbërritjen e saj në Tiranë për samitin e BE-së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, ajo siguroi se lufta në Ukrainë sillet rreth pyetjes “nëse imponohen autokracitë dhe e drejta e më të fortëve apo nëse imponohet demokracia dhe rregulli i ligjit”.

“Ne e shohim këtë mosmarrëveshje edhe në Ballkanin Perëndimor, Rusia përpiqet të ndikojë dhe Kina përpiqet të ndikojë. Por BE-ja është investitori kryesor, partneri kryesor. Prandaj, ata duhet të vendosin me kë duan të jenë, me demokracinë, me BE, ose duan të shkojnë në një rrugë tjetër”.

Kryetarja e Komisionit Evropian shprehu bindjen se objektivi kryesor i gjashtë vendeve të rajonit është afrimi dhe integrimi në BE.

Vendi më i afërt me Rusinë në rajon është Serbia, e cila edhe pse po negocion me Brukselin për anëtarësim në BE, deri më tani ka vendosur t’i bashkohet sanksioneve komunitare kundër Moskës.

Nga ana tjetër, Von der Leyen theksoi rëndësinë e mbajtjes së lidhjeve më të ngushta midis BE-së dhe gjashtë vendeve ballkanike që nuk janë ende pjesë e bllokut, Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Bosnje-Hercegovina dhe Serbia.

“Është e qartë se ne duhet të punojmë më intensivisht me Ballkanin. Ne e shohim njëri-tjetrin tani shumë më tepër se më parë, që është një përparim i madh”.

E pyetur se sa kohë do t’i duhet gjashtë vendeve të rajonit për t’u integruar në BE, Von der Leyen kujtoi se “shpejtësia e anëtarësimit është çështje e vendeve anëtare”.

