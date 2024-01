(VIDEO) Qeveria do të ndajë mbi 4 milionë euro për blerjen e inventerëve nga qytetarët

Ministria e Еkonomisë do të ndajë 7000 vauçerë për amvisëritë në vend për blejren e inverterëve, njoftoi ministri i Еkonomisë Kreshnik Bekteshi. Аi tha se në lidhje me këtë janë paraparë mbi 4 milion euro, me qëllim të nxitjes së efikasitetit energjetik. Shpalljet për këtë qëllim, siç bëri të ditur Bekteshi do të publikohen nesër në ueb faqen e Ministrisë së Ekonomisë dhe shpallja zgjat 20 ditë nga dita e publikimit, me mundësi vazhdimi për 15 ditë, në rast të numrit të pamjaftueshëm të kërkesave të pranuara. Një person nga një familje mund të paraqesë vetëm një kërkesë për dhënien e certifikatës – një kupon për blerjen dhe instalimin e kondicionerëve inverter me efikasitet të lartë. Një familje mund të aplikojë vetëm për një nga programet, ose Programin për Mbrojtjen e Konsumatorëve të Energjisë në nevojë ose për Programin Stimulues për Efiçiencën e Energjisë, tha ai.

KRESHNIK BETKESHI, MINISTËR I EKONOMISË

“Ministria e Еkonomisë nga nesër do të ndaj vauçerë për amvisëritë në RMV në vlerë prej 25.000 denarë me qëllim që të nxisë efikasitetin energjetik dhe në këtë mënyrë të ndikojë pozitivisht në rritjen e standardit jetësor të tyre por edhe në uljen e kostos së jetesës marrë parasysh inverterët të cilët kanë një efikasitet më të lartë nga mënyra e ngrohjes apo ftohjes të cilën e kanë të instaluar për momentin amvisëritë në RMV. Andaj janë paraparë mbi 4 milion euro dhe janë paraparë mbi 7000 vauçerë të cilët do të ndahen nga ministria e ekonomisë për kategoritë e caktuara të cilat janë paraparë në tthirjen publike dhe në këtë mënyrë, në mënyrë trasnparente do të shpërndahen të njejtat”.

Bekteshi njoftoi se sipas programit për mbrojtjen e konsumatorëve në nevojë, personat me të ardhura të ulëta për një person të vetëm me të ardhura totale deri në 21.000 denarë, familjet me dy anëtarë me të ardhura totale prej 30.000 denarë dhe familjet me tre anëtarë me të ardhura totale prej 35.000 denarë do të mund të marrin kupon në vlerë prej 27.000 denarë bruto për familje, përfshirë TVSH-në për blerjen dhe instalimin e kondicionerëve inverter me efikasitet të lartë, si dhe personat me të ardhura të ulëta për një familje katër anëtarëshe me të ardhura totale prej 40.000 denarë dhe një familje me pesë anëtarë e më shumë me të ardhura totale prej 45.000 denarë do të mund të marrë kupon për kondicioner inverter në vlerë prej 30.000 denarë.

KRESHNIK BETKESHI, MINISTËR I EKONOMISË

“Sipas Programit për nxitjen e efikasitetit energjetik te amvisëritë, vauçerë në vlerë prej 25.000 denarë do t’u jepet amvisërive që jetojnë në territorin e komunave të rajonit të Pellagonisë dhe rajonit jugperëndimor . Kupona në vlerë prej 23.000 denarë për amvisëri, do t’u jepen amvisërive që jetojnë në rajonin e Shkupit, Lindjes, Juglindjes, Verilindjes, Vardarit dhe Pollogut, për të cilat janë planifikuar gjithsej 110 milionë denarë”.

Bekteshi theksoi se për të marrë pjesë në këtë shpallje publike, familjet në tre vitet e fundit kalendarik nuk duhet të kenë përdorur fonde nga asnjë burim për të kompenzuar shpenzimet për pajisjet e ngrohjes – soba me pelet ose kondicionerë inverter me efikasitet të lartë, të mos kenë lidhje me ngrohjen qendrore të qytetit ne vendin e banimit ku do te vendoset pajisja. Gjithashtu, pajisja do të duhet të blihet dhe instalohet gjatë vitit 2024.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

MARKETING