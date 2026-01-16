(VIDEO) Pushteti dhe opozita zihen nëse vendi është futur në “listë të zezë amerikane”
Anëtari i Bordit Ekzekutiv të LSDM-së, Andrej Zernovski, ka deklaruar se vendimi i SHBA-së për të pezulluar përpunimin e vizave për qytetarët maqedonas nuk është një pauzë teknike, por një sinjal politik, që SHBA-të po e monitorojnë nga afër situatën në Maqedoninë e Veriut. Sipas tij, amerikanët po e shohin se “diçka nuk shkon”. “Mickoski e tejkaloi Gruevskin dhe për fat të keq e futi të gjithë vendin në listën e zezë të SHBA-së”, deklaroi Zhernovski, duke shtuar se LSDM ka treguar për një kohë të gjatë se politikat izoluese të “koalicionit të tenderit” VMRO-ZNAM po rrezikojnë partneritetin strategjik me SHBA-në dhe procesin e integrimit në BE.
Andrej Zernovski, Anëtari i Bordit Ekzekutiv të LSDM-së
“Maqedonia po paguan çmimin për politikat e gabuara të Mickoskit që çojnë në mbyllje, në izolimin e vendit. Kjo rrit mosbesimin e qytetarëve ndaj institucioneve dhe se mungesa e perspektivave ekonomike për njerëzit po i detyron të rinjtë të largohen, të emigrojnë sepse nuk shohin të ardhme në shtëpi”.
Nga ana tjetër, kryeministri Hristijan Mickoski tha se pret lajme të mira për qytetarët maqedonas nga Shtetet e Bashkuara së shpejti. Dhe në këtë drejtim, ai shprehu gjithashtu zhgënjim me sjelljen e opozitës.
Hristijan Mickoski, Kryeministër
“Më vjen keq që opozita, pas kritikave të saj të ashpra dhe shpërthyese ndaj Mbretërisë së Bashkuar, tani po bën të njëjtën gjë me Shtetet e Bashkuara. Kohët e fundit, kur u vendosën ato tarifa tregtare prej 30 deri në 35%, të njëjtët që unë i quajta llumi i shoqërisë në politikë nxituan të fyejnë Shtetet e Bashkuara dhe nuk kërkuan falje kur norma u ul në 15%”.
Kryeministri Mickoski sqaroi se pezullimi i vizave për 75 vende, përfshirë Maqedoninë, nuk përfshin vizat për vizita studimore dhe turistike, por vetëm ato që lidhen me imigracionin.
Anida Murati /SHENJA/