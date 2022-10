(VIDEO) Pushteti dhe opozita, komente të kundërta për raportin e progresit

I pari i Qeverisë, Dimitar Kovaçevski thotë se pas shumë viteve nga qeverisja e VMRO-DPMNE-së, ku raportet e Komisionit Evropian ishin të bazuara në robërim, raporti i vitit 2021-2022 është me shumë përparime. Ai e pranon faktin se në disa fusha ka më shumë e në disa më pak përparime, por sipas tij, në raportin e fundit të Komisionit Evropian, ekzekutivi është vlerësuar më shumë për dallim nga opozita.

Dimitar Kovaçevski, kryeministër

“Nëse e shohim raportin e Komisionit Evropian gjatë 11 viteve të qeverisjes së VMRO-së, do e shohim se ishte raport i karakterizuar në robërim, në të cilën nuk ka pasur drejtësi, demokraci, ndërsa raporti i sivjetëm, atëherë do shohim përparësi në shumë fusha dhe për herë të parë në historin e këtyre raporteve, Qeveria është më shumë e vlerësuar nga opozita”

Për dallim nga kryeministri, partia opozitare maqedonase VMRO-DPMNE, vlerëson se raporti tregon qartë për mangësitë e pushtetit, dhe se Qeverisë nuk i interesojnë reformat.VMRO- thotë se ata flasin me fakte, ndryshe nga partia në pushtet që flet me ofendime.

Stefan Andonovski sekretar ndërkombëtar i VMRO-së

“Derisa Qeveria flet me ofendime ndaj opozitës, ne do të flasim me fakte. Në fushën e reformave në administratën publike, BE-ja i bënë të qartë Qeverisë se të gjitha rekomandimet e vitit kaluar nuk janë adresuar në masë të mjaftueshme. Rekomandimet për përmisimin e procedurave për eliminimin e nepotizmit, klientalizmit dhe miqësisë, duke përfshirë emërimin e menaxherëve dhe anëtarëve të bordeve mbikqyrëse dhe drejtuesve nuk janë zbatuar”

Sipas partisë opozitare, në 35 fusha Qeveria nuk ka arritur progres më të larta se klasa 2, prandaj sipas tyre Maqedonia e Veirut ka nevojë për reforma, pasi qytetarët duan të jetojnë një jetë më të mirë.

Linda Ebibi /SHENJA/