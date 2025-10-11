(VIDEO) Publikohen pamjet, festë e çmendur e Shqipërisë në dhomat e zhveshjes pas fitores historike ndaj Serbisë

Festë e madhe po zhvillohet në dhomën e zhveshjes, pasi Shqipëria regjistroi fitore të madhe në udhëtim te Serbia.

Goli i Rey Manajt ia fitoi pikët e plota “Kuq e Zinjve” në Leskovc, ndërsa iu afrohen shumë kualifikimit në play-offin e Kampionatit Botëror.

Pas ndeshjes, menjëherë ka nisur festa e çmendur e lojtarëve shqiptarë, ku të pranishëm ishin edhe përzgjedhësi Sylvinho e presidenti Armand Duka.

Në një video të publikuar nga “Top-Channel”, dëgjohet edhe tekniku brazilian “Do t’iu lë vetëm, por…”, mirëpo lojtarët shqiptarë nuk e lejuan pasi s’i ndalën festimet.

Kjo fitore do të mbahet mend në histori, meqenëse ishte e para për Shqipërinë kundër Serbisë.

Shqipëria kësisoj ka nevojë vetëm për një fitore ndaj Andorrës në mënyrë që të sigurojë play-offin e Botërorit 2026.

