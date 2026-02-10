(VIDEO) Provimi i jurisprudencës në shqip, opozita e gatshme t’i jap “karton të kuq” Fillkovit
Ndërkohë që kryeministri ka ndryshuar qëndrim lidhur me provimin e jurisprudencës, në Kuvend edhe sot ka vazhduar debati për këtë temë dhe refuzimit të kërkesës së studentëve shqiptar që ky provim të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Deputeti i ASH-së, Halil Snopçe deklaroi se Qeveria zgjidhjen e këtij problemi mund ta gjej jo më larg se në Kosovë, vend në të cilën pos shqipes, ky provim realizohet edhe në serbisht.
Duke u bazuar në refuzimin e kërkesës së studentëve shqiptar, Snopçe tha se për këtë qëndrim të kryqëzuar të Fillkovit dhe kryeministrit, Qeveria nuk duhet të presë interpelancë, por duhet ta shkarkojë vetë ministrin. Ai thotë se këtë çështje për përfitime të ulta politike po e problematizon vet ministri Fillkov.
HALIL SNOPÇE, DEPUTET
“Nëse Fillkov është mbi kryeministrin dhe merr vendime kokë më vete ajo është çështje tjetër. Për atë duhet të përgjigjet kryeministri, pra nëse ministrat e tij nuk janë në vijë të zbatimit të ligjit dhe Kushtetutës duhet të ketë përgjegjësi dhe nuk ka nevojë ne të ngrejmë interpelancë, por normalisht propozim shkarkimi duhet të vjen nga vet kryeministri. Fundja, ne duhet të mundësojmë që rezultatet e jurisprudencës të jenë më kualitative të mundshme”.
Se provimi i jurisprudencës mund të mbahet në gjuhë tjetër përpos maqedonishtes e thotë edhe kreu i LSDM-së, Venko Filipçe. Sipas tij, këto ndasi bëhen me qëllim nga ana e Qeverisë e cila dëshiron defokusim nga problemet reale me të cilat përballen qytetarët në përditshmëri.
Filipçe deklaron se LSDM-ja do e mbështeste interpelancën eventuale kundër Fillkovit në rast se një e tillë arrin në Kuvend. Veç jurisprudencës, Filipçe e akuzon Fillkovin edhe për dështime të tjera të lidhura me agjendën reformuese.
VENKO FILIPÇE – KRYETAR I LSDM-SË
“Absolutisht se do ta mbështesim dhe tani do tju them pse… Mendoj se duhet më që të tejkalohen këto ndasi dhe pyetje të cilat si shoqëri veçmë i kemi kaluar. Duhet të marrim shembull shtetet e zhvilluara evropiane, sepse në ato vende, pyetja është sa ke dituri dhe njohuri e jo në cilën gjuhë jep provimin. Për më tepër, Ministria e Drejtësisë nuk bëri asnjë ligj nga ligjet që u desht të miratohen e të cilat janë të rëndësishme për agjendën reformuese”.
Për çështjen e jurisprudencës në shqip për TV Shenja foli edhe koordinatori i VLEN, Bekim Qoku. Ai thotë se problemi i jurisprudencës është tashmë problem i zgjidhur dhe se si VLEN nuk merren me indivit të cilët krijojnë probleme dhe nuk ofrojnë zgjidhje. Sipas Qokut, Fillkov këtë e bëri vetëm për përfitime politike.
BEKIM QOKU, KOORDINATOR I VLEN-IT
“Që në fillim kemi premtuar se nuk do të merremi me popullizëm dhe folklorizëm, siç kanë vepruar qeveritë e kaluara, por do të orientohemi drejt zgjidhjes reale të problemeve. Prandaj, nuk e shohim të arsyeshme të merremi me ministra individualë që nuk kanë çfarë të ofrojnë përveç populizmit dhe që dështimet e tyre përpiqen t’i mbulojnë duke nxitur tensione të panevojshme, të cilat nuk kanë as peshë dhe as vend në këtë Qeveri”.
E gjithë kjo katrahurë për problematikën e provimit të jurisprudencës doli në sipërfaqë pasi studentët shqiptarë përmes peticionit, kërkuan që t’u lejohet që provimi në fjalë të mbahet në gjuhën shqipe, kërkesë e cila u refuzua nga Ministria e Drejtësisë.
Mevludin Imeri /SHENJA/