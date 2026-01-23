(VIDEO) Protestuan të punësuarit në postë, nuk e kanë marrë pagën e dhjetorit
U është vonuar paga e dhejtorit, të punësuarit në “Postën e Maqedonisë”, dolën në protesta. Ata thonë se punojnë për pagë minimale, por as atë nuk mund ta marrin në kohë, prandaj njoftojnë se nëse një situatë identike përsëritet muajin tjetër, nuk e përjashtojnë mundësinë e një greve.
Kryetari i organizatës sindikale të Postës së Maqedonisë Sasho Dimitrievski thotë se vonesa e pagave ka ndodhur për disa muaj, por tani protestojnë për vonesën e pagës së dhjetorit.
Sasho Dimitrievski, Kryetar i organizatës sindikale të Postës së Maqedonisë
“Punonjësit janë jashtëzakonisht të revoltuar, sepse edhe pse 60 përqind e punonjësve në këtë kompani punojnë për pagën minimale, ne nuk mund ta marrim as atë pagë minimale. Kjo protestë do të zgjasë derisa të plotësohen kushtet për të marrë një pagë”.
Kryetari i Lidhjes së Sidikatave të Maqedonisë, Sllobodan Trendafilov, dërgoi porosi te “Postat e Maqedonisë” duke ju thënë se nëse dikush nuk është I aftë ta udhëheq kompaninë, le të largohet nga ajo pozitë.
Sllobodan Trendafilov, kryetar i Lidhjes së Sidikatave të Maqedonisë
“Nëse dikush vlerëson se nuk është i aftë ta udhëheq ‘Postën’ le të largohet dhe të vijë ndonjë që është i aftë, megjithatë në asnjë rast nuk guxon t’i lejë njerëzit pa pagë. Është turp t’i lësh njerëzit pa pagë dhe në të njejtën kohë të silleni si ‘sherifë’ nëpër ‘Postë’ dhe të bëni presione ndaj njerëzve dhe t’i ndaloni të protesojnë”.
Kujtojmë se Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë ka vendosur që të mërkurën të mbajë protestë për të kërkuar rritjen e pagës minimale në 600 euro dhe rritjen e të gjitha pagave të tjera nga 100 euro.
Emine Ismaili Luzha /SHENJA/