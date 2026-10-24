(VIDEO) Protestë masive e studentëve në Tiranë , protestë të ndarë bëri PD-ja

(VIDEO) Protestë masive e studentëve në Tiranë , protestë të ndarë bëri PD-ja

Në Tiranë, protesta e sotme nisi nga ana deputetëve dhe militantëve të Partisë Demokratike. Ata u grumbulluan fillimisht para selisë së PD-së dhe më pas marshuan drejt Kryeministrisë. Me të mbërritur, angazhimi i parë ishte djegia e ulëseve të vendosura nga kryeministri Edi Rama për dialog, teksa një i moshuar kërcente përreth zjarrit.

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Protestuesit ndërkohë i kanë drejtuar koshat e djegur në drejtim të forcave të policisë, të cilët i janë kundërpërgjigjur me ujë me presion e me gas lotsjellës.

Pas kësaj ka reaguar kryeministri Rama, i cili e ka cilësuar PD-në si “mëma e dhunës” “Pasi dogji e shkatërroi me maskat e kinse ‘studentëve’ bashkë me ANTIFAN e me dhunuesit e tjerë të Tiranës, doli sot për të drejtën e autorit të terrorit urban”, ka shkruar Rama.

Edhe më herët gjatë ditës, kreu i Qeverisë ka mbajtur një konferencë për gazetarë, ku ka deklaruar se sipas tij, askush nuk mund ta gjunjëzojë shtetin.

EDI RAMA, KRYEMINISTËR I SHQIPËRISË

Kush mendon se gjunjëzon shtetin, bën kalkulimin e gabuar. Kush fshihet pas masës së studentit, mund të sjellë këtu terrorin urban të ANTIFA-s dhe të bëjë këtu punën e atyre që e duan Shqipërinë nga ana fetare dhe e mirëkuptimit, duhet ta ketë të qartë: s’do t’ia dalë, por do të paguajë. Që nga penalja për ushtrim të dhunës deri te fatura financiare”

Dita e sotshme e protestës është shënuar me organizimin e dy protestave, me PD-në që e nisi dhe pastaj ishin studentët që cilët e bënë masive protestën ku po kërkohet largimi pa kushte nga pushteti i kryeministrit Edi Rama. /SHENJA/

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