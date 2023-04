(VIDEO) Protestat kundër reformës së pensioneve në Francë, Macron qëllohet me vezë

Protestat kundër reformës së pensioneve nuk kanë të ndalur në Francë. Presidenti francez, Emmanuel Macron është qëlluar me vezë nga protestuesit e revoltuar, pas vendimit të daljes në pension në moshën 64 vjeç, nga 62 që ishte më parë.

Protestuesit sulmuan Euronext, Bursën e Parisit, duke treguar zemërimin e tyre kundër reformës së promovuar nga presidenti francez Emmanuel Macron në sistemin e pensioneve.

French President Emmanuel Macron was stabbed in the forehead with an egg. pic.twitter.com/bLKHbNrnNb

— Spriter (@Spriter99880) April 19, 2023