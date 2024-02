(VIDEO) Prokuroria vepron për pasaportat, tre kallëzime penale

Prokuroria Publike konstaton një rast në të cilin janë bashkuar tri kallëzime penale, të cilat kanë të bëjnë me lëshimin e dokumenteve personale. Prokurori publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ljupço Koçevski, thotë se është duke u trajtuar profesionalisht. Nëse ka apo nuk ka vepër penale, paraprakisht, Prokuroria Publike do të marrë vendim përkatës.

Megjithatë, ai në një intervistë për Sloboden Peçat, Koçevski thotë se një kërkesë është dorëzuar pak më herët nga një qytetar, ndërsa dy të tjerat janë të para disa ditëve nga partitë politike, përkatësisht përfaqësuesit e tyre.

Ljupço Koçevski, Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut

“Për ta kryhet një procedurë unike. Në këtë fazë të procedurës, as unë dhe as ndonjë prokuror tjetër nuk kemi mundur të japim shumë informacion. Trajtohet në mënyrë profesionale, kontrollohen të gjitha provat dhe nëse ka apo nuk ka krim, besoni se JO do të marrë një vendim të duhur të prokurorit publik bazuar në provat që disponon”.

Koçevski shton duke thënë se as ai e as ndonjë prokuror tjetër, nuk kanë mundur që të japin shumë informacione dhe se rasti trajtohet në mënyrë profesionale, kontrollohen të gjitha provat dhe nëse ka apo nuk ka krim. Ai potencon se rasti është ngritur, i është caktuar prokurorit publik dhe janë duke u ndërmarrë veprime të caktuara procedurale. /SHENJA/

