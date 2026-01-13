(VIDEO) Prokuroria nisi procedurë dhe kërkoi paraburgim për personin që theu xhamin e derës së ambasadës bullgare në Shkup

(VIDEO) Prokuroria nisi procedurë dhe kërkoi paraburgim për personin që theu xhamin e derës së ambasadës bullgare në Shkup

Prokuroria Themelore Publike ka ngritur procedurë kundër personit të dyshuar i cili të dielen dëmtoi xhamin e derës së ambasadës bullgare në Shkup. 55 vjeçari dyshohet se ka kryer veprën penale – dëmtimi të pronës së të tjerëve sipas nenit 243, paragrafi 2 i Kodit Penal dhe për të njëjtin prokuroria ka kërkuar masën e paraburgimit.

Prokuroria Publike

Më 11 janar, i dyshuari, nga urrejtja, dëmtoi derën hyrëse të Ambasadës së Republikës së Bullgarisë, duke thyer xhamin e derës me një gur dhe menjëherë iku në drejtim të panjohur. Prokurori publik propozoi që gjyqtari i procedurës paraprake të caktojë paraburgim kundër të dyshuarit, sepse ekzistojnë rrethana që tregojnë rrezik arratisjeje dhe rrethana që justifikojnë frikën se i dyshuari do ta përsërisë krimin”.

Incidenti në fjalë shkaktoi reagime nga institucionet e vendet dhe ato bullgare. Nga Ministria e Jashtme e Bullgarisë thanë se bëhet fjalë për “akti kundër ndërtesës së përfaqësisë diplomatike bullgare në Shkup. Ata kërkuan nga autoritetet kompetente në Maqedoninë e Veriut të ndërmarrin menjëherë të gjitha veprimet e nevojshme për të identifikuar autorin dhe për ta nxjerrë atë para drejtësisë, si dhe për të garantuar sigurinë e misioneve diplomatike dhe konsullore bullgare, stafit dhe pronës së tyre.

Rasti është dënuar edhe nga ministri i Jashtëm i Maqedonisë, Timço Mucunsk, i cili tha se bëhet fjalë për rast të izoluar ndaj të cilit institucionet kanë reaguar shpejtë dhe me efikasitet.

Personi i dyshuar u arrestua të hënën nga policia, një ditë pas incidentit.

Teuta Buçi /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Kryediplomati turk dhe homologu saudit diskutojnë për fazën e dytë të planit të paqes në Gaza

Kryediplomati turk dhe homologu saudit diskutojnë për fazën e dytë të planit të paqes në Gaza

Plani i SHBA për të shfrytëzuar naftën e Venezuelës mund të konsumojë 13 për qind të buxhetit të karbonit

Plani i SHBA për të shfrytëzuar naftën e Venezuelës mund të konsumojë 13 për qind të buxhetit të karbonit

Irani zotohet të “aplikojë reciprokisht çdo kufizim” pasi Parlamenti Evropian ndaloi hyrjen e diplomatëve të tij

Irani zotohet të “aplikojë reciprokisht çdo kufizim” pasi Parlamenti Evropian ndaloi hyrjen e diplomatëve të tij

(VIDEO) Kavadar, babai përdh’unoi vajzën 13 vjeçe, hetim edhe ndaj një rasti tjetër

(VIDEO) Kavadar, babai përdh’unoi vajzën 13 vjeçe, hetim edhe ndaj një rasti tjetër

(VIDEO) Nesër në mesditë takimi i liderëve, opozita në mëdyshje

(VIDEO) Nesër në mesditë takimi i liderëve, opozita në mëdyshje

(VIDEO) Levica: Deputetët për një vit kanë marrë 14,3 milionë për shpenzime udhëtimi

(VIDEO) Levica: Deputetët për një vit kanë marrë 14,3 milionë për shpenzime udhëtimi