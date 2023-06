(VIDEO) Prokuroria do të hetojë lëndët e hapura deri tash ndaj Ramiz Merkos

Prokuroria Themelore Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut merr jashtëzakonisht seriozisht njohuritë e Departamentit Amerikan të Shtetit për ndikimin e mundshëm të këtij personi në procedurë. Për këto arsye, prokuroria do të hetojë menjëherë ligjshmërinë dhe shpejtësinë e veprimeve dhe ndikimin e mundshëm në veprimet e çështjeve për çdo rast, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Publike të Maqedonisë, lidhur me futjen në listë të zezë të SHBA-së të kryetarit të komunsës së Strugës Ramiz Merko.

“Të gjithë prokurorët te të cilët do të konstatohet se kanë vepruar në mënyrë të parakohshme, joprofesionale dhe nën ndikim do të ndiqen penalisht dhe publiku do të informohet siç duhet”.

Për kryetarin e Komunës së Strugës, Ramiz Merko, në evidencën e Prokurorisë Publike janë gjashtë lëndë aktive (në hetim paraprak dhe hetim) shumica prej të cilave për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe kompetencave. Njëri prej tyre, sipas numrit të regjistrimit, është i vitit 2015 dhe ende nuk është mbyllur sepse ka më shumë se tre vjet që pritet ekspertiza shtesë nga Byroja e Ekspertizës Mjeko-Ligjore.

Shumica e rasteve ndaj Merkos janë për shpërdorim të pozitës dhe kompetencave zyrtare dhe janë ngritur me kallëzim penal nga shoqatat e qytetarëve, avokatët, Drejtoria dhe Policisë Financiare Një nga rastet është i vitit të kaluar dhe i referohet tek një aplikim për angazhime për shërbime ligjore, dhe një tjetër ka të bëjë me shpronësimin e tokës dhe është i vitit 2019 – të dyja janë ende nën hetim. Nga Prokuroria thonë se do të hetojnë nëse kryetari i Strugës ka ushtruar ndikim në rastet dhe nëse konstatohet se prokurorët kanë vepruar në mënyrë joprofesionale dhe joprofesionale ndaj tyre do të fillojë procedura.

Merko dhe familja e tij u futën në listën e zezë nga SHBA të martën (20 qershor) për përfshirje në korrupsion të konsiderueshëm dhe, sipas Departamentit të Shtetit, shpërdorim fondesh dhe ndërhyrje në procese gjyqësore dhe të tjera publike.

Krahas gjashtë rasteve aktive për Merkon në vitet e kaluara janë mbyllur edhe çështje të tjera, ku prokuroria njofton se do të kontrollojë nëse ka ndërhyrë dhe ka pasur ndikim edhe në to.

