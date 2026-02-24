(VIDEO) Prokuroria arsyeton arrestin shtëpiak për Artan Grubin

(VIDEO) Prokuroria arsyeton arrestin shtëpiak për Artan Grubin

Reagimet e opinionit për zëvendësimin e paraburgimit me paraburgim shtëpiak për ish zëvendës kryeministrin Artan Grubin, kanë arritur edhe te prokuroria. Përmes një komunikate për mediat, Prokuroria arsyetohet për këtë vendim duke thënë se masa e arrestit shtëpiak, posaçërisht kur ka mbikqyrje 24 orëshe, është gjithashtu paraburgim, por vetëm nuk bëhet në kushte burgu. Ndërsa vendimin e kanë marrë bazuar në informacionet e MPB-së dhe Agjencisë së Sigurisë Kombëtare, sipas të cilave në burg nuk mund të garantohej siguria e Grubit.

Prokuroria Themelore Publike

Sipas vlerësimit të autoriteteve kompetente – Ministrisë së Brendshme dhe Agjencisë së Sigurisë Kombëtare, ka informacione serioze se siguria personale e këtij të dyshuari nuk mund të garantohet në njësinë e paraburgimit. Detajet në lidhje me kërcënime të tilla iu prezantuan gjyqtarit në procedurën paraprake”.

Por, për Prokurinë me rëndësi të madhe është që e kanë siguruar këtë të dyshuar dhe thonë se do të vazhdoj përndjekja penale për të.

Prokuroria Themelore Publike

Për të është kryer hetim financiar dhe shumica e provave të nevojshme janë siguruar, të cilat mbrojtja tashmë po i shqyrton. Prokurorët publikë kompetentë në këtë rast po veprojnë me përgjegjësi dhe në përputhje me kompetencat e tyre ligjore”.

Komunikata e tyre përmbyllet me apelin që opinioni të përmbahet nga komentet në lidhje me vendimet e sjellura deri tani të cilat sipas tyre janë legjitime, në mënyrë që siç thonë, të mundësohet procedurë e drejtë dhe efikase.

Emine Ismaili Luzha /SHENJA

MARKETING

Të ngjajshme

Erdogan: Turqia e konsideron sovranitetin digjital si të pandashëm nga siguria kombëtare

Erdogan: Turqia e konsideron sovranitetin digjital si të pandashëm nga siguria kombëtare

Dhuna e karteleve vret 55 persona në Meksikë pas vrasjes së El Mencho-s

Dhuna e karteleve vret 55 persona në Meksikë pas vrasjes së El Mencho-s

Stabilizohet situata me transportuesit privatë në Shkup

Stabilizohet situata me transportuesit privatë në Shkup

Shkëndija e Haraçinës shkruan histori, kualifikohet në gjysmëfinale të Kupës

Shkëndija e Haraçinës shkruan histori, kualifikohet në gjysmëfinale të Kupës

(VIDEO) Grubi në burg shtëpiak, ministri i drejtësisë e quan skandal arsyetimin e prokurorisë

(VIDEO) Grubi në burg shtëpiak, ministri i drejtësisë e quan skandal arsyetimin e prokurorisë

(VIDEO) Qeveria ia merr licencat 6 kompanive që prodhonin kanabis mjekësor

(VIDEO) Qeveria ia merr licencat 6 kompanive që prodhonin kanabis mjekësor