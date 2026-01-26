(VIDEO) Projekti “Safe City”, MPB publikon çmimoren: Dënimet nga 15 deri në 500 euro
Me qëllim rritjen e sigurisë në komunikacion dhe zbatimin e rreptë të ligjeve, Ministria e Punëve të Brendshme informon qytetarët për kundërvajtjet që sanksionohen përmes sistemit “Qyteti i Sigurt”, si dhe për gjobat e parapara.
Sipas MPB-së, do të sanksionohet tejkalimi i shpejtësisë si në dhe jashtë vendbanimit.
“Tejkalimi i shpejtësisë në vendbanim – deri në 10 km/h mbi të lejuarën – 15 €, nga 10 deri në 30 km/h – 50 €, nga 30 deri në 50 km/h – 300 € + ndalim i drejtimit 3–12 muaj. Tejkalimi i shpejtësisë jashtë vendbanimit deri në 30 km/h mbi të lejuarën – 20 € – nga 30 deri në 50 km/h – 50 € – nga 50 deri në 70 km/h – 300 € + ndalim i drejtimit 3–12 muaj“.
Tejkalimi në dritë të kuqe sipas njoftimit të MPB-së do të gjobitet me 250 euro dhe ndalim drejtimi nga 3 deri në 12 muaj. MPB gjithashtu njofton dënime edhe për parkim të parregullt duke filluar nga 25 deri në 180 euro, në varësi të llojit dhe peshës së kundërvajtjes.
“Pjesëmarrje në komunikacion me automjet të paregjistruar, pa leje të vlefshme qarkullimi ose pa targa regjistrimi 500 € gjobë, nëse leja e qarkullimit ka skaduar deri në 30 ditë – 100 €. Ulja e sanksioneve – pagesa brenda 8 ditëve paguhet 50% e gjobës. Nëse ka edhe ndalim drejtimi masa zbatohet në gjysmën e afatit të paraparë“.
Ndryshe, të premten që lam pas 81 deputet votuan për ligjin për kundërvajtje me çka mundësuan që sistemi të vihet në funksion nga 1 shkurti. Për këtë MPB apelon te të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që t’i respektojnë rregullat dhe dispozitat, për siguri më të madhe personale dhe të përgjithshme, si dhe për uljen e aksidenteve rrugore.
Mevludin Imeri /SHENJA/