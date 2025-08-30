(VIDEO) Projekti “Safe City”, kamerat në semaforë do nisin në Shkup, Tetovë dhe Kumanovë

Ndonëse e vlerësojnë si hap të qëlluar dhe thonë se vendosja e kamerave në rrugët e vendit rrit sigurinë në komunikacion, qyetarët janë skeptik se ky sistem do të ndikojë për uljen e parregullsive në komunikacion.

Në një anketë të realizuar nga TV Shenja qytetarët thonë se “Safe City” duhet të jetë sistem i cili nuk do të keqpërdoret dhe nuk do të ketë tolerime siç aktualisht ka në të gjitha sistemet organeve të rendit.

Mendimi i përgjithshëm i qytetarëve është se me këtë sistem megjithatë do të mund më lehtë të detektohen shkelësit e ligjit.

QYTETAR

Nuk besoj, nuk besoj se do jetë më sigurt”

QYTETARE

Besoj se është masë e qëlluar, e cila do duhej, nëse funksionon si duhet të mundësojë kushte më të mira në kontrollin e trafikut dhe ngjarjeve që regjistrohen në komunikacion”.

QYTETAR

Në shtetin tonë, jo vetëm ato kamera, po të gjejmë edhe super kamera nuk do të bëhet mirë sepse, vet ne nuk jemi siç duhet sepse populli nuk është siç duhet, pak më sigurtë do të jetë.. ”

QYTETAR

Pak më sigurt do të jetë… edhe ajo nuk është e sigurt megjithatë” …

Kur jemi te “Safe City”, mund të potencojmë se ditë më parë në Kuvend kanë nisur ndryshimet e ligjeve që lehtësojnë dhe mundësojnë vënien në funksion të kamerave. Ministri Pançe Toshkovski dje gjithashtu njoftoi se veç kamerave me ligj do të rregullohet dhe ndalohet edhe përdorimi i celularëve për këmbësorët po edhe për vozitësit.

Mevludin Imeri /SHENJA/

