(VIDEO) Prodhimi i energjisë elektrike në nëntor është rritur për 26%, krahasuar me nëntorin e kaluar

Elektranat e Maqedonisë së Veriut ka rritur prodhimin e energjisë elektrike për 26% për muajin e 11 të këtij viti krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, njoftojnë nga EMV. Nga janari deri në nëntor të vitit 2022, EMV me termocentralet REK Manastir, REK Osllomej, TEK Negotinë, elektrana me gaz, hidrocentralet dhe sistemet Mavrovë, Tikvesh, Drin i Zi, Treska dhe Parku i Elektranave me Erë në Bogdanc, prodhuan 3,673,994 MWh energji elektrike, që përfaqëson 126% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021, kur janë prodhuar 2,922,342 MWh.

ELEKTRANAT E MAQEDONISË SË VERIUT

“Termocentralet kanë një tejkalim të prodhimit prej 29%, ndërsa hidrocentralet kanë arritur të mbajnë një prodhim më të vogël sesa ishte planifikuar, gjithçka për të kursyer ujin në rezervuarë për periudhën e ardhshme dhe për të siguruar energji elektrike përmes kapaciteteve të tjera”.

Me vendim të Qeverisë, industria ushqimore, shkollat ​​dhe ujësjellësit furnizohen me energji të subvencionuar, pra me çmime dukshëm më të ulëta. Pas rekomandimeve të Qeverisë, EMV Shitje me çmime të bursës, por me marzh më të ulët, furnizon edhe një numër të caktuar objektesh jetike, si spitale, klinika, kopshte, ministri dhe objekte të tjera me rëndësi për shtetin.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/