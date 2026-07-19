(VIDEO) Probleme për të hapur facebook-un dhe instagramin
Dy rrjetet sociale më të mëdha të gjigantit të teknologjisë Meta Platforms Inc, Facebook dhe Instagram, po përballen me një ndërprerje të madhe globale këtë mëngjes, duke lënë miliona përdorues në të gjithë botën, përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, pa qasje në llogaritë e tyre të përdoruesve. Problemet teknike filluan papritur rreth orës 10:00, duke shkaktuar një valë ankesash në rrjetet sociale alternative.
Defekti goditi më rëndë versionin për desktop. Kur përpiqen të hyjnë ose të rifreskojnë faqen, përdoruesit përballen me një ekran të bardhë dhe një njoftim zyrtar të sistemit: “Llogaria është përkohësisht e padisponueshme. Llogaria juaj aktualisht është e padisponueshme për shkak të një problemi me faqen. Presim që problemi të zgjidhet së shpejti. Provoni përsëri pas pak minutash.”
Platforma e specializuar për monitorimin e gjendjes së shërbimeve të internetit, Down-detector, regjistroi një rritje të ndjeshme dhe masive të raporteve brenda vetëm pak minutash.
Sipas statistikave të Reuters, raportet vijnë nga e gjithë bota, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Singaporin dhe rajonin e Ballkanit. Shumica e problemeve (mbi 60%) lidhen drejtpërdrejt me funksionalitetin e faqes së internetit, rreth 26% me procesin e hyrjes në sistem, ndërsa në Instagram përmbajtja e re nuk ngarkohet fare ose ruhet jashtëzakonisht ngadalë.
E vetmja platformë e madhe në pronësi të Meta që aktualisht funksionon pa probleme në nivel global është aplikacioni i mesazheve WhatsApp.
Ende nuk ka një deklaratë zyrtare nga korporata e Mark Zuckerberg në lidhje me atë që shkaktoi këtë krizë në qendrat e tyre të të dhënave. Në rrjetin social X (Twitter), ku hashtagu #FacebookDown u bë menjëherë trendi i parë, përdoruesit kanë frikë nga një sulm i mundshëm global i hakerave, megjithëse ekspertët e IT-së sigurojnë se ka shumë të ngjarë të jetë çështje e kodit të brendshëm të zbatuar dobët ose një defekti në serverat DNS të kompanisë.
Ata po i këshillojnë përdoruesit të mos e fshijnë aplikacionin mobil dhe të mos e shtypin butonin e hyrjes disa herë për të shmangur bllokimin në rast dyshimi për spam. Inxhinierët e Meta-s tashmë po punojnë për defektin dhe pritet një normalizim gradual i rrjeteve gjatë gjithë ditës.
Aniada Murati /SHENJA/