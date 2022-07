(VIDEO) Pritjet e gjata në kufi, në “Tabanoc” hapen korsi

Radhët e gjata në vendkalimin kufitar Tabanoc në hyrje të Maqedonisë së Veriut kanë bërë që institucionet të intervenojnë me lëshimin edhe të dy linjave shtesë. Kthimi i mërgimtarëve në vendlindje ka bërë që të krijohen radhë disa kilometërshe, ndërsa mërgimtarët detyroheshin të prisnin me orë për të kaluar kufirin. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski tha se përveç këtij intervenimi ad-hok, po punohet edhe për modernizim afatgjatë të vendkalimeve kufitare me qëllim që vendi të përgatitet për BE.

OLIVER SPASOVSKI, MINISTËR I BRENDSHËM

“Disa ditë kemi punuar për hapjen e dy linjave të reja që do të punojnë këtu në pikën kufitare “Tabanoc” dhe kjo tashmë realizohet me qëllim që të kemi qarkullim më të lehtë dhe më të shpejtë, por një përfundim i përbashkët i joni është se më e rëndësishme është që të gjitha institucionet të punojmë së bashku në përafrimin drejt anëtarësimit në BE dhe në heqjen e kufinjëve. Ky është qëllimi kryesorë të cilin të gjithë duam ta arrijmë së bashku. Gjithsesi se investimi në përmirësimin e kushteve në pikën kufitare është poashtu një prej komponenteve që do të kontribuonte në qarkullim më të shpejtë, pastaj dixhitalizimi do të ndihmojë shumë në këtë pjesë”

Drejtoresha e doganave Sllavica Kutirov tha se është punuar edhe me kolegët nga Serbia për të funksionalizuar linjat shtesë. Tashmë funksionojnë 10 linja, 2 për mjete transportuese, një për autobusë e që sipas nevojës përdoret edhe për makina, dhe 7 linja të tjera për makina.

SLLAVICA KUTIROV, DREJTORESHA E DREJTORISË SË DOGANAVE

“Ne tashmë kemi bërë aktivitete intensive me MPB-në dhe kolegët nga Serbia, dhe tashmë mundësuam edhe dy linja të reja që deri më tani ishin në dalje, të implementohen në hyrje. Domethënë të dy linjat për mjetet transportuese të mallrave do të jenë në funksion pa ndërprerje”

Në 7 muajt e parë të këtij viti, krahasuar me vitin paraprak, hyrjet në shtet janë rritur për 45%, ndërsa në vendkalimin kufitar Tabanoc është regjistruar rritje për 30%. /SHENJA/