(VIDEO) Presidentja ndrron qëndrim për avionin, në opozitë e kritikonte, tani është pro

(VIDEO) Presidentja ndrron qëndrim për avionin, në opozitë e kritikonte, tani është pro

Një video e shpërndarë në rrjetet sociale, ka bërë bujë në opionion. Në atë video të bërë në vitin 2019, shifet kandidatja e atëhershme për Presidente të Shtetit, tani më Presidente, Gordana Siljanovska- Davkova, duke thënë se qeverisë së atëhershme nuk i mjaftonë vetura Mercedes por kërkojnë edhe avion të ri. Ajo kritoknte pushtetin e atëhershme që përbëhej nga LSDM dhe BDI, se përderisa sistemi shëndetësor po përjeton kolaps, Maqedonia, një nga vendet më të varfra në Evropë, dëshiron të ketë një avion VIP që do të kushtojë 20 milionë si dhe akuzoi pushtetarët e atëhershëm se në këtë mënyrë po dëshmojnë se abuzojnë me pushtetin dhe buxhetin shtetëror për nevoja personale.

GORDANA SILJANOVSKA-DAVKOVA

Shkojmë për Radovish dhe Konçe, shikojë përpara –veturaa, shikojë pas-vetura, majtas-djathtas natyrë e bukur, mbi ne qiell dhe pyes: ku janë problemet tona, në tokë apo në qiell, kuptohet në tokë, por si duket qeveria nuk mendon ashtu, nuk ju mjaftonë Mercedesi, tani mendojnë për aeroplan të ri”.

Ndërkaq, 7 vjetë më vonë, aeroplani qeveritar për Siljanovskën është tejet i vogël dhe shumë i vjetruar. Gjatë ditës së djeshme, Davkova tha se, përdorimi i avionit qeveritar mundëson kryerjen funksionale të detyrave shtetërore, por është edhe më i lirë se fluturimet komerciale. Sipas saj, do të ishte mirë të kishte një avion më të ri, më të madh dhe më të sigurt, me të cilin më shumë anëtarë të delegacionit do të mund të udhëtonin dhe të ktheheshin, ndërsa në të do të mund të kishte edhe gazetarë që do ta ndiqnin vizitën.

Samir Mustafa /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Shporta minimale arriti në 67 mijë e 382 denarë

(VIDEO) Shporta minimale arriti në 67 mijë e 382 denarë

(VIDEO) Dështon rezoluta për krerët e UÇK-së, deputetët maqedonas bojkotuan mbledhjen

(VIDEO) Dështon rezoluta për krerët e UÇK-së, deputetët maqedonas bojkotuan mbledhjen

(VIDEO) Droga e sekuestruar në Serbi, prokuroria jep urdhër për hetim për 6 persona

(VIDEO) Droga e sekuestruar në Serbi, prokuroria jep urdhër për hetim për 6 persona

(VIDEO) Mickoski: Hetimi për drogën prek emra të rëndësishëm nga opozita

(VIDEO) Mickoski: Hetimi për drogën prek emra të rëndësishëm nga opozita

(VIDEO Zgjedhja e kryeprokurorit, kryeministri e heq nga loja Risteskën, pasojnë reagimet

(VIDEO Zgjedhja e kryeprokurorit, kryeministri e heq nga loja Risteskën, pasojnë reagimet

(VIDEO) Shkrirja e VLEN-it në një parti, Fetai: unë kapem pas idesë jo pas individit

(VIDEO) Shkrirja e VLEN-it në një parti, Fetai: unë kapem pas idesë jo pas individit