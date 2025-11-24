(VIDEO) Presidentja ndau 20 bursa për studime në Selanik, asnjë shqiptar
Asnjë student shqiptar nuk është në mesin e njëzetë studentëve që fituan bursën studentore “Boris Trajkovski” nga ana e presidentes Gordana Siljanovska Dafkova. E, në fjalimin e saj, presidentja foli për faktin se shumica e të rinjëve që largohen nga vendi, largohen për faktin se atyre nuk u jepet mundësia e drejt për avancim, sipas saj, çmimin më të madh për këtë gjë e paguan shteti dhe vet qytetarët.
GORDANA SILJANOVSKA DAFKOVA, PRESIDENTE
“E dijmë se njëra prej arsyeve kryesore për migrimin e të rinjëve më të talentuar është pikërisht nevoja e tyre për të krjuar vlera, të avancojnë jo në bazë të lidhjeve dhe privilegjeve, por vetëm në bazë të njohurive të fituara dhe kualitetit që ata e posedojnë. Të dashur studentë, jeni pjesë e një grupi të vogël të rinjësh që ne, nuk guxojmë t’i humbim”
Ndërkaq, Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska studentëve që fituan bursën shtetërore u bëri me dije që prej tyre pritet forcimi i kapaciteteve institucionale dhe zhvillimit të vet shtetit. Ajo kërkoi nga ata që të mos harrojnë se nga vijnë në momentin kur të përfundojnë me sukses këto studime.
VESNA JANEVSKA – MINISTRE E ARSIMIT
“Është një inkurajim për të vazhduar të ecni përpara me guxim, për të eksploruar, për të krijuar, për të mësuar dhe për të kaluar kufijtë e të mundshmes. Tani kur jeni bursist dua të ju këshilloj diçka ndonëse edhe nuk më pyesni, kur ti merrni diplomat, kur t’i hedhni kapelet lartë, kthejeni në mendjen tuaj se prej nga vini dhe kush ju mbështeti në rrugën tuaj drejtë suksesit”
Përndryshe, bursa studentore për studentët e dalluar “Boris Trajkovski” është bursë financiare që kap shumën afërsisht 15 mijë euro. Gjysmat e mjeteve sigurohen nga shteti ndërkaq 50 përqindëshi tjetër i shumës sigurohet nga kolegji “City” nga Selaniku. Si iniciativë është nisur nga koha kur tashmë presidenti i ndjerë, Boris Trajkovski ishte në detyrë.
Mevludin Imeri /SHENJA/