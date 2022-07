(VIDEO) Prej sot çmime të larta të energjisë elektrike

Nga dita e sotme do të rritet çmimi i energjisë elektrike dhe do të filloj zbatimi i konceptit të ri të bllok tarifave. Rregullatorët sigurojnë se për 98.8 për qind të familjeve, çmimi mestar i energjisë elektrrike do të rritet për 7.4 për qind.

Konsumatorët do të ndahen në 4 blloqe, ata që shpenzojnë më pak se 210 kilovat-orë përbëjnë bllokun e parë, 210 deri 420 kilovat-orë përbëjnë bllokun e dytë, 420 deri 630 bllokun e tretë dhe mbi 630 kilovat-orë të shpenzuara hyn në bllokun e katërt, me të shtrejtë të konsumatorëve. Në ndarjen e blloqeve do të llogaritet vetëm shpenzimi i energjisë elektrike në tarifën e shtrenjtë dhe nuk do të llogaritet shpenzimi gjatë tarifës së lirë prej orës 22 deri në orën 7 të mëngjesit, si dhe ditën e diel gjatë tërë ditës.

Ndërkaq, kryetari i Komisionit Rregullativ të Energjetikës, Marko Bislimovski deklaroi se vendi po vazhdon të rrisë kapacitetet për prodhimin e energjisë elektrike. Bislimovski informoi sot se kanë lëshuar licencat për prodhimin e energjisë elektrike nga termocentralet me fuqi të instaluar prej 50 mega wat. Sipas tij nëse vazhdohet me këtë intensitet të investimeve në sektorin energjetik, ekonomia mund të ndërtojë termocentrale me kapacitet të instaluar si HEC Kozjak për më shumë se një vit.

Marko Bislimovski, kryetar i KRRE

“Vetëm për një periudhë tetë mujore KRRE ka lëshuar licenca për prodhimin e energjisë elektrike nga termocentralet fotovoltaike me kapacitet total të instaluar prej 50 MË. Nëse vazhdohet me këtë shkallë të investimeve, deri në fund të vitit do të kemi 80 deri në 90 MË. Po të investohet në kapacitetet energjetike, rritet pavarësia energjetike e çdo vendi”

Bislimovski më tej shtoi se kriza energjetike u ka treguar se investimet në sektorin e energjisë duhet të përshpejtohen, ndërsa në të njëjtën kohë është e nevojshme të realizohen edhe investime që do të ofrojnë energji elektrike bazë.

Linda Ebibi /SHENJA/