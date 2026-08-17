(VIDEO) Prej nesër fillojnë resgjistrimet në universitetet shtetërore
Fillon regjistrimi i studentëve të rinj në universitetet shtetërore për vitin akademik 2026/2027. Nesër është dita e parë për aplikimin e kandidatëve në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup (UKIM) dhe Universitetin “Shën Klimenti i Ohrit” në Manastir (UKLO).
Në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi”, janë planifikuar gjithsej 8,851 vende në 23 fakultete, nga të cilat 4,395 janë për studentë me kohë të plotë, 3,621 me bashkëfinancim dhe 835 studentë me kohë të pjesshme. Regjistrimi në semestrin e parë është planifikuar gjithashtu për 19 gusht.
Në Universitetin “Shën Klimenti i Ohrit”, ka vende për 2,115 studentë të rinj për studime universitare. Nga këta, 1,074 janë në kuotën shtetërore, 612 dhe 429 të tjerë janë të destinuar për bashkëfinancim dhe studime me kohë të pjesshme. Regjistrimet në semestrin e parë janë planifikuar gjithashtu për 19, 20 dhe 21 gusht.
Në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup, regjistrimet janë nga 24 deri më 26 gusht. Kuota e universitetit është gjithsej 1,360 studentë, nga të cilët 945 janë me kohë të plotë, 235 janë me bashkëfinancim dhe 180 janë me kohë të pjesshme.
Regjistrimet në Universitetin Shtetëror të Tetovës (DUT) do të mbahen nga 24 deri më 28 gusht. Universiteti ka planifikuar vende për gjithsej 3,164 studentë të vitit të parë, nga të cilët 1,697 janë studentë me kohë të plotë, 987 janë me bashkëfinancim dhe 480 janë me kohë të pjesshme.
Në Universitetin “Goce Delçev” në Shtip (UGD), regjistrimet për ciklin e parë fillojnë të mërkurën, më 19 gusht, dhe do të vazhdojnë për dy ditët e ardhshme. Sipas konkursit, këtë vit janë planifikuar gjithsej 3,341 vende të lira, nga të cilat 1,629 janë në kuotën shtetërore, 972 për studentë me bashkëfinancim dhe 735 për studentë me kohë të pjesshme.
Anida Murati /SHENJA/