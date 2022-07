(VIDEO) Pranohen kërkesat e biznesit për energjetikë

Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi thotë se janë pranuar pothuajse të gjitha kërkesat e sektorit të biznesit për energji elektrike, ndërsa do të hyjnë në fuqi nga 1 gushti, pasi të shpallet gjendje e jashtëzakonshme në energjetikë. Mininstri Bekteshi informoi se Qeveria javën e kaluar i ka pranuar propozimet e Odës Ekonomike dhe ato tashmë janë rishikuar nga institucionet.

Kreshnik Bekteshi, ministër i Ekonomisë

“Shumica e masave, mos të them 100%, janë të pranueshme dhe do të fillojnë të realizohen menjëherë, nga fillimi i gushtit, me shpalljen e gjendjes së krizës sepse vetëm atëherë Qeveria do të mund të sjellë vendime dhe t’i dalë në ndihmë ekonomisë”.

Kryetari i Asociacionit maqedonas të energjetikës Koço Angjushev përmendi disa nga masat e propozuara nga sektori i biznesit.

Koço Angjushev, kryetar i Asociacionit maqedonas të energjetikës

“Të rritet prodhimi i energjisë elektrike, termocentrali ‘Negotinë’ dhe ‘Te-to’ të punojnë në dimër, ndërsa mazuti të lëshohet në tregun e lirë, si dhe të ju mundësohet kapaciteteve të industris së lehtë jo ndotëse edhe legalisht të vendosin fotovoltaikë sepse industria e ka atë mundësi, që të parandalohet çmim shokues për energjinë elektrike”.

Edhe për KRRE-në sipas Marko Bislimovskit, kërkesat janë të pranueshme.

Marko Bislimovski, kryetar i KRRE-së

“Për të gjitha kërkesat që janë prezantuar nga ana e Asociacionit maqedonas të energjetikës dhe që janë në kompetencë të Komisionit Rregullator të Energjetikës, janë të pranueshme dhe KRRE disa tashmë i ka implementuar dhe nje pjesë të tyre do ta implementoj në periudhën në vijim”.

Këto konkluzione dolën nga takimi punës mes ministrit Kreshnik Bekteshi me përfaqësuesit e Asociacionit maqedonas të energjetikës dhe kryetarit të Komisionit Rregullator të Energjetikës Marko Bislimovskit.

Emine Ismaili /SHENJA/