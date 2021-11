(VIDEO) Polonia mbështet anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE

Presidenti Stevo Pendarvoski sot priti me nderimet më të larta shtetrore homologun e tijë të Polonisë Andzhej Duda. Pas takimit me homologun polkak, Pendarvoski dekalroi se Polonia është mbështetës i fuqishëm i integrimit tonë në Bashkimin Evropian.

STEVO PENDARVOSKI- PRESIDENT I MAQEDONISE SË VERIUT

“Sot, me Presidentin Duda kishim një takim produktiv dhe bisedë kuptimplotë kushtuar shumë temave të interesit të përbashkët. Biseduam, para së gjithash, mbi marrëdhëniet bilaterale, mbi gjendjet në rajonin e Ballkanit Perëndimor, integrimet evropiane, si dhe mbi sfidat aktuale me të cilat ballafaqohemi me si vende aleate në Aleancën e NATO-s”.

Pendarvoski sqaroi se në takim me kolegun e tij polak, ka shpreh gatishmërinë e bashkëpunimit në sferat e interesit të përbashkët, para së gjithash, në ekonomi, investime, turizëm, shkencë, kulturë dhe arsim, si dhe për rritjen e bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes.

Ndërsa Presidenti Polak, Duda , shprehet i gatshëm që të ndihmojë Maqedoninë e Veriut për antarsimin në BE, duke garantuar se Polonia do t’i japë mbështetje të vazhdueshme pa rezerva .

ANDZHEJ DUDA- PRESIDENT I POLONISË

“Nga ana ime, dua të siguroj Presidentin dhe autoritetet maqedonase se vendi ynë, Polonia, i jep mbështetje të vazhdueshme pa rezerva procesit të anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE. Si president, dua të theksoj se nëse Bullgaria dhe autoritetet bullgare reagojnë në mënyrë jokonstruktive ndaj anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut, unë jam i gatshëm të përfshihem dhe të punoj për një zgjidhje që do t’i mundësojë Maqedonisë së Veriut të bëhet anëtare e plotë e BE”.

Presidentët më tej sqaruan se do të nënshkruhet memorandum mbi mirëkuptimin midis Agjencisë për Tërheqjen e Investimeve dhe Promovimin e Eksportit të Maqedonisë së Veriut dhe Agjencisë për Investime dhe Eksport të Polonisë.

Samir Mustafa /SHENJA/