(VIDEO) Policia financiare ka ngritur kallëzim penal ndaj Marko Bislimoskit
Nën dyshimin për keqpërdorim të detyrës dhe autorizimit zyrtar, Policia Financiare ka bërë kallëzim penal kundër Marko Bislimovskit, kryetarit të Komisionit Rregullator të Energjetikës. Sipas njoftimit të Policisë Financiare, Bislimovski nuk ka vepruar në pajtim me Ligjin për Energjetikë dhe nuk ja ka marrë me kohë licencën kompanisë “Triterol Petrol” Shkup, pasi e njëjta nuk i ka plotësuar kushtet për tregtimin e derivateve të naftës. Kompania siç thuhet në komunikatë, është lënë të punoj 15 muaj pas skadimit të licencës. Ndërsa, për këtë periudhë “Triterol Petrol” ka realizuar fitim prej 3.15 milion euro dhe fitim të paligjshëm të pasurisë prej 229 000 eurosh.
Policia Financiare
“Në vend që licenca të hiqej më 15.01.2024, ajo u hoq vetëm më 14.04.2025, duke i mundësuar kompanisë që në mënyrë të kundërligjshme të vazhdojë aktivitetin energjetik për 15 muaj pas skadimit të kushteve ligjore dhe të marrë pjesë dhe të lidhë kontrata për prokurime publike”.
Ndërkaq, kanë reaguar nga KRRE, nga ku thonë se Komisioni dhe kryetari Bislimovski janë të hapur për bashkëpunim me institucionet për të zbardhur këtë rast dhe theksojnë se ata kanë vepruar sipas ligjit.
Komisioni Rregullator i Energjetikës
“KRRE e informon opinionin se në rastin konkret për procedurën e marrjes së licencës së ‘Triterol Petrol’ është vepruar në pajtim me Ligjin për Energjetikë dhe Rregulloren për licenca, me çka në të njejtën mënyrë dhe sipas të njejtave afate është vepruar edhe me kompanitë e tjera që kanë kërkuar licenca”
Komisioni Rregullator i Energjetikës thotë se nuk do të komentoj detajet e tjera me qëllim që institucionet e sistemit të kryejnë punën e tyre në mënyrë profesionale.
Emine Ismaili Luzha /SHENJA/