(VIDEO) Petkov: Do të kërkojmë mbrojtje të interesit të bullgarëve në RMV

“Ne jemi vendi që e kemi ngritur çështjen e të drejtave të bashkësive më të vogla etnike në një nivel të lartë dhe jemi I vetmi vend në Evropë që kemi një ministri për bashkësitë me të vogla etnike”. Kështu iu përgjigji kryeministri Dimitar Kobvaçevskit homologut të tij Bullgar, Kirill Petkov I cili kërkoi mbrojtje të interest bullgar në Maqedoninë e Veriut.

Dimitar Kovacevski, kryeministër

“Jemi të vetmit në Evropë që kemi zgjidhje ligjore që promovojnë të drjetat e komuniteteve më të vogla në çdo kuptim, nga përdorimi I gjuhëve, përmes qasjes së barabartë në punësim në sektorin publik, deri te programet e ndryshme qeveritare brenda buxhetit, si dhe përmes institucionet e tjera që formohen”.

Kovaçevski sqaroi se edhe zyra e Avokatit të Popullit kujdeset për të drjetat e të gjithë qytetarëve, duke përfshirë edhe pakicën bullgare. Megjithatë ai shtoi se kapaciteti I institucioneve mund të rritet në çdo kohë dhe kjo është një gjë e mirë.

Kryeministri Petjkov për Nova Tv tha se vetoja e Bullgarisë për fillimin e negociatave të Maqedonisë së Veriut me BE do të hiqet kur “puna të kryhet”. “Në planin afatgjatë, Maqedonia e Veriut duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe të drejtat e bullgarëve atje duhet të mbrohen”, tha Petkov duke shtuar se qeveria e tij “nuk do të bëjë asgjë” pa vendim të Kuvendit bullgar dhe asgjë nuk do të fshihet nga opinioni. Ai gjithashtu tha se në Bullgari ka pasur përpjekje për të “shitur idenë e devijimit ose të mos devijimit” nga qëndrimi bullgar ndaj Maqedonisë së Veriut, por se e vërteta është se në planin afatgjatë Maqedonia e Veriut duhet të jetë pjesë e Bashkimi Evropian”. /SHENJA/