(VIDEO) Përmirësohet cilësia e ujit në Gostivar, pritet heqja e ndalimit për pije
Cilësia e ujit në ujësjellësin e Gostivarit është afër mundësisë së përdorimit dhe pirjes së sigurt, informon Shtabi Lokal i Krizave, duke treguar se rezultatet e analizave mikrobiologjike janë të favorshme, dhe matjet e fundit kanë konfirmuar se niveli i klorit po kthehet gjithashtu në kufijtë e lejuar. Koordinatori i Shtabit Lokal të Krizave dhe anëtari i Shtabit Qendror, Zudi Xhelili, tregoi se vendimi për heqjen e ndalimit të përdorimit të ujit të pijshëm duhet të vijë pas një takimi të anëtarëve të Shtabit Qendror të Krizave.
Zudi Xhelili, Koordinatori i Shtabit Lokal të Krizave dhe anëtari i Shtabit Qendror
“Rezultatet e analizave mikrobiologjike kanë qenë të mira për një kohë të gjatë, por problemi ishte sasia e shtuar e klorit në ujë, i cili është përdorur për dezinfektim. Testet e fundit po kryhen pikërisht për të përcaktuar sasinë e klorit. Shpresojmë që në ditët në vijim, ndoshta nesër ose pasnesër, Shtabi Qendror i Krizave do të takohet dhe do të informojë publikun se uji në Gostivar është padyshim i sigurt për t’u pirë”.
Ai konfirmoi se ndërkohë, paralelisht me kontrollin e cilësisë së ujit, autoritetet po punojnë edhe për të stabilizuar furnizimin me ujë në zonat ku ende ka presion të ulët ose mungesë uji.
Zudi Xhelili, Koordinatori i Shtabit Lokal të Krizave dhe anëtari i Shtabit Qendror
“Po punohet intensivisht për përfundimin e rezervuarit në fshatin Gorna Banjica, i cili do të përmirësojë ndjeshëm furnizimin me ujë në pjesën jugore të komunës, që përfshin vendbanimet Gorna, Dolna Banjica, Ciglana, Fazanerija, ku furnizimi është i kufizuar gjatë ditës”.
Ndërkaq probleme ka edhe me furnizimin me ujë në fshatin Debreshe, ku një pjesë e fshatit ka furnizim të kufizuar, ndërsa njëra po përballet me mungesë uji. Situata në komunën e Gostivarit po kapërcehet duke furnizuar me ujë nga autobotet, dhe uji i paketuar po u shpërndahet qytetarëve. Sot, ekipet e ekspertëve morën mostra uji në shtatë pika në të gjithë qytetin në mëngjes dhe i dërguan për testim.
Anida Murati /SHENJA/