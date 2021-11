(VIDEO) Përfundon grumbullimi i ADN-ve nga familjarët e viktimave

Nesër pritet që nga Mjekësia Ligjore të dalin me raport të kompletuar, në lidhje me materialet biologjike që u kanë marrë familjarëve të viktimave, ndërsa tani më ka përfunduar edhe procesi i marrjes së ADN-së nga familjarët e të gjitha viktimave të dyshuara. Kështu u përgjigj drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, Aleksandar Stankov, i pyetur nga Televizionit Shenja, nëse ka përfunduar marrja e monstrave të ADN-së e të gjithë familjarëve të viktimave, që humbën jetën në autosradën e Bullgarisë. Stankov gjithashtu shtoi se nesër autoritetet bullgare do t’i marrin të njëjtat për të bërë edhe identifikimin e viktimave.

Aleksandar Stankov shtoi se në vendin e aksidentit të autobusit në Bullgari janë gjetur 44 trupa dhe mbetje të kufomave, të cilat do të shqyrtohen se cilave trupa u përkasin, përmes analizës së ADN-së.

Aleksandar Stankov, drejtor në Institutin e Mjekësisë Ligjore

“Derisa të përfundojë analiza e ADN-së, nuk mund të përcaktohet numri i saktë i viktimave. Janë kryer 44 autopsi, por janë gjetur edhe mbetjet e trupave që do të lidhen me analizën e ADN-së. Duhet të presim që këto mbetje të shqyrtohen dhe pastaj do të shohim saktësisht se sa njerëz kanë humbur jetën”

Ndërkaq, shtatë ditë do të zgjasë procesi i identifikimit të viktimave në fatkeqësin e rëndë të ndodhur dy ditë më parë. Pas shtatë ditësh Republika e Maqedonisë së Veriut në mënyrë të organizuar do t’i pranojë kufomat dhe do t’i sjellë në Shkup. Ndërsa, familjet do të mund t’i marrin për varrim pasi të arrijnë në Shkup.

