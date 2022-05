(VIDEO) Përfshihet nga flakët një nga kullat më të larta në Katar

Qatar- Flakët e zjarrit përfshinë një nga kullat më të larta në Lusail, Katar.

Në një postim në Twitter nga Ministria e Brendshme tha se zjarri është vënë nën kontroll dhe shuar ndërkohë që nuk ka viktima.

Mbrojtja Civile shuan zjarrin në një ndërtesë në ndërtim e sipër në zonën e Lusailit pa viktima.

Imazhet dhe videot e tymit të zi që dilte nga Kulla e Gjysmëhënës në Lusail u shpërndanë në mediat sociale mëngjesin e së shtunës. Punëtorët në ndërtesë janë evakuuar menjëherë pas rënies së zjarrit.

