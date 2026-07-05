(VIDEO) Përdhunoi të miturën ndërsa shoku i tij incizoi aktin
Një burrë nga Shkupi përdhunoi një të mitur dhe e filmoi aktin, pastaj u përpoq ta përsëriste, njofton Ministria e Punëve të Brendshme nga ku mori një raport denoncimi nga nëna e saj. Ky rast shqetësues përdhunimi të një të miture ka tronditur Shkupin, pasi nëna e vajzës paraqiti një raport zyrtar në Ministrinë e Punëve të Brendshme dje, nga ku sipas pretendimeve në raport, autori përdori pozicionin dhe besimin e tij për të përdhunuar të miturën.
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
“Autori është një burrë nga Shkupi i cili përdori pozicionin dhe besimin e tij për të përdhunuar të miturën, duke e dokumentuar aktin me një regjistrim video në telefonin e tij celular. Rasti mori peshë shtesë pasi i dyshuari, pa asnjë keqardhje, u përpoq të kontaktonte përsëri viktimën me qëllim që të përsëriste krimin”.
Pasi mësoi për sjelljen monstruoze të burrit nga Shkupi, nëna e të miturit kërkoi menjëherë ndërhyrje nga policia.Policia veproi menjëherë sipas raportit dhe ndërmori të gjitha masat e përcaktuara me ligj për të zbardhur rastin. I dyshuari u gjet dhe u arrestua.
Ministria e Punëve të Brendshme konfirmoi se po punon intensivisht për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje kriminale. Pas udhëzimeve të prokurorit publik, kundër autorit do të ngrihen kallëzime penale përkatëse për veprën penale të rëndë kundër shthurjes seksuale dhe mbrojtjes së të miturve, gjë që pritet të çojë në nxjerrjen e tij para një gjyqtari për procedurë paraprake.
Anida Murati /SHENJA/