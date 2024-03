(VIDEO) Pendarovski kundër Siljanovskës për faljen e autorëve të 27 prillit të përgjakshëm

Presidenti Stevo Pendarovski, i përgjigjet deklaratës së Gordana Siljanovska Davkovës, e cila ka deklaruar se nëse bëhet presidente e vendit, do t’i falë të dënuarit për sulmin e përgjakshëm të Kuvendit më 27 prill, si hap drejt pajtimit në vend. Ndërkohë, Pendarovski në mënyrë indirekte e dënoi një qëndrim të tillë. Pendarovski vlerësoi se me vendimet e saj, Gjykata Kushtetuese tregoi ndjeshmëri të jashtëzakonshme ndaj standardeve kombëtare, por edhe ndërkombëtare për respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Madje kërkoi që, për të pasur më shumë sukses në këtë, padia kushtetuese të futet si mjet ligjor për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive.

Stevo Pendarovski, President

“Shpresoj që në një të ardhme të afërt publiku politik, përveç publikut profesional, të kuptojë rëndësinë e futjes së padisë kushtetuese si një segment i rëndësishëm i reformave dhe një hap drejt forcimit të sistemit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe liritë”.

Ata që janë ende në vuajtje të burgut për pushtimin e dhunshëm të Kuvendit të Maqedonisë më 27 prill 2017 presin që Gordana Siljanovska-Davkova të fitojë zgjedhjet presidenciale dhe pastaj t’i falë. Këtë akt Siljanovska-Davkova e ka bërë të ditur mbrëmë gjatë një interviste në emisionin “Win-win”. Ajo tha se krimi për të cilin u akuzuan gjatë gjykimit, kërcënimi terrorist, nuk përputhej me shkallën e dhunës dhe se ky kualifikim ishte përcaktuar nga një gazetar.

Siljanovska-Davkova megjithatë potencoi se nëse deri atëherë nuk përfundojnë procedurat në Strasburg, atëherë ajo do të vazhdojë me falje si presidente. Ndërsa, sipas ligjit të sapomiratuar, presidenti i shtetit mund t’i falë të dënuarit vetëm nëse ata kanë një dënim të formës së prerë, siç është rasti me të dënuarit e 27 Prillit.

