(VIDEO) Pendarovski: Jemi duke u përballur me kërcënimin hibrid rus që nga viti 2018

Maqedonia e Veriut vazhdon të përballet me kërcënimet hibride që vijnë nga Rusia. Kështu tha presidenti Pendarovski, nga Samiti i NATO-s që po mbahet në Madrid, i cili theksoi se këto kërcënime janë shtuar pas luftës në Ukrainë.

Stevo Pendarovski, president

“Lufta në Ukrainë ka provokuar edhe më gjerë disa nga kërcënimet hibride me të cilat jemi përballur minimum në 4 vitet e fundit. Duke folur veçanërisht për Maqedoninë e Veriut mund të ju them se jemi duke u përballur me këto kërcënime hibride që na vijnë nga Federata Ruse që nga viti 2018, që kur e kishim referendumin për çështjen e emrit, të cilin e ndryshuam për t’u bërë anëtare të NATO-s”.

Janë ende disa pika të brishta në Ballkanin Perëndimor, të cilat sipas Pendarovskit mund të jenë shkas për destabilizim të rajonit.

Stevo Pendarovski, president

“Janë ende disa pika të brishta në rajon, e dine të gjithë, Veriu në Kosovë, Republika Serbe, pika të brishta për të cilat jemi më të vëmendshëm, jo vetëm vendet e Ballkanit Perëndimor por të gjithë aleatët perëndimor duhet të kenë më shumë kujdes për këto pika të buta, të brishta, në të kundërtën, destabilizimi i gjithë rajonit mund të fillojë diku”.

Shefi i shteti i cili po merr pjesë në Samitin e NATO-a në Madrid, u shpreh se e mbështet popullin ukrainas dhe lirinë e tyre. Presidenti Pendarovski bëri me dije se sot do ta miratojnë Konceptin e ri Strategjik, i cili u sinkronizua plotësisht dje nga të gjithë aleatët. Në Samitin e NATO-s në Madrid sot dhe nesër do të marrë pjesë një delegacion shtetëror i udhëhequr nga presidenti Stevo Pendarovski. Në delegacionin shtetëror janë ministrja e Mbrojtjes Sllavjanka Petrovska dhe ministri i Jashtëm Bujar Osmani. Ky i fundit përmes facebook-ut bëri me dije se është takuar me ministren e Jashtme Gjermanisë Analena Berbok, me të cilën kanë biseduar për proceset eurointegruese të rajonit dhe investime gjeostrategjike.

Emine Ismaili /SHENJA/