(VIDEO) Pendarovski: Bullgaria nuk është shembull për respektimin e kritereve të Kopenhagës

Pendarovski: Bullgaria nuk është shembull për respektimin e kritereve të Kopenhagës

Presidenti Stevo Pendarovski i komentoi deklaratat e fundit të presidentit bullgar Rumen Radev, i cili tha se ndryshimet kushtetuese janë vetëm fillimi i negociatave dhe nga pala bullgare janë kthyer në kushtet e vjetra. Pendarovski ka thënë se ka pasur një takim të shkurtër kortezie me Radevin në Podgoricë. Pendarovski vlerësoi se ky është një riciklim i historisë së vjetër bullgare, ndërsa theksoi se rruga jonë drejt BE-së është e qartë dhe kjo është korniza negociuese që u miratua vitin e kaluar.

“Kushtet e reja nga Bullgaria nuk lejohen. Në pjesën që do të ketë kushte të reja, sot BE-ja feston 30 vjetorin e Kritereve të Kopenhagës, të cilat janë grupi kryesor i kritereve për hyrjen në Bashkimin Evropian, nuk flet për histori. Bullgaria është anëtari i fundit që mund të na ligjërojë se cilat janë kriteret e Kopenhagës, sepse ka më së paku respekt për vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”

Pendraovski vlerësoi se Maqedonia e Veriut është kandidatja më e përgatitur në momentin kur fillojnë negociatat. Ai tha se në BE e kanë të qartë se tre vjet më parë u krijua një precedent kundër Maqedonisë së Veriut me përpjekjet e Bullgarisë për të vendosur kritere për rishikimin e historisë.

Presidenti bullgar Rumen Radev, përmes një letre dërguar liderëve të vendeve anëtare të BE-së, ka theksuar se ndryshimi i Kushtetutës së Maqedonisë së Veriut është kusht paraprak për negociatat për anëtarësim, por kjo nuk i shter kushtet që Maqedonia do të duhet t’i përmbushë. Radev deklaroi se Bullgaria asnjëherë nuk e ka kontestuar të drejtën e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut që të përcaktojnë identitetin e tyre modern dhe ta quajnë gjuhën e tyre zyrtare si të duan. “Bullgaria vetëm po reagon ndaj përpjekjeve për të ndërtuar identitetin e vendit mbi baza antibullgare dhe duke përvetësuar historinë bullgare, ngjashëm me obsesionin e Shkupit me periudhën antike deri në nënshkrimin e marrëveshjes me Greqinë në vitin 2018”, theksoi Radev.

