(VIDEO) Pas zgjedhjes së Abazit për shef të prokurorisë së krimeve, ministri i drejtësisë paralajmëron kritere më të rrepta

Modeli për zgjedhjen e kreut të Prokurorisë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ka shfaqur dobësi, vlerëson ministri i drejtësisë, Nikolla Tupançeski, dhe paralajmëron ndryshimet e tij në drejtim të rregullave dhe kritereve më të rrepta.

Modeli i përdorur në zgjedhjet e së hënës ishte për herë të parë sipas Ligjit të ri për Prokuroritë Publike, sipas të cilit prokurorët nga i gjithë vendi votuan në zgjedhje të drejtpërdrejta në të cilat kreu i Prokurorisë së Lartë Publike në Gostivar, Islam Abazi, fitoi më shumë vota.

NIKOLA TUPANÇESKI, MINISTËR I DREJTËSISË

“Ky është modeli i tretë ku në vendin tonë po përpiqemi të arrijmë modelin e duhur në të cilin do të përjashtohen ndikimet e jashtme në lidhje me përzgjedhjen e personit të parë të prokurorisë kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit. Prokurorët publik për herë të parë e zgjodhën menjëherë personin e parë, të mos harrojmë se Ligji për prokurorinë u miratua me konsensus, u pranua nga të gjithë dhe praktikisht modeli që testuam një ditë më parë, për mendimin tim tregonte disa dobësi”.

Fakti që një votë mund të vendosë se kush do të jetë kreu i ri i Prokurorisë së krimeve dhe mungesa e një raundi të dytë votimi janë pjesë e mendimeve të Tupançeskit se në cilin drejtim duhet të shkojnë ndryshimet.

NIKOLA TUPANÇESKI, MINISTËR I DREJTËSISË

“Ne do të ecim në atë drejtim se pse disa parametra mbetën të papërcaktuara deri në fund, sa i përket kësaj do të mundohem të supozoj, se personi i parë kundër krimit të organizuar mund të zgjidhet vetëm me një votë nga një person. Këtu do të duhet të shtohet censusi, a do të ketë nevojë për një raund të dytë zgjedhjesh, nga ndonjë kriter shtesë. Dua të nënvizoj se problemi ynë kryesor nuk është ligji cilësor, por jemi përballë problemit thelbësor që është kapaciteti i institucioneve dhe integriteti”.

Abazi kishte tre kundërshtarë në zgjedhje: Ermon Neziri I cili numëronte 64 vota, Vilma Ruskovska dhe Desa Paunovska. Ai fitoi me 66 vota, ose vetëm dy më shumë se Neziri.

Меdina Ajeti /SHENJA/