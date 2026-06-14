(VIDEO) Parkingu në Qendrën Klinike, Aliu: Kemi ofruar zgjidhje alternative deri në zgjidhjen e problemit
Ndonëse më 7 mars të këtij viti, Ministria e Shëndetësisë nënshkroi kontratën me Parkingjet e Qytetit për ndërtimin e parkingjeve të reja, pacientët që frekuentojnë Qendrën Klinike “Nënë Tereza” edhe më tutje vazhdojnë të përballen me vështirësi dhe mungesa të vend-parkimeve.
I pyetur nga TV Shenja për kaosin që krijohet në Qendrën Klinike, Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu thotë se nuk ka qëndruar duarkryq dhe ka ofruar zgjidhje alternative deri në zgjidhjen e problemit në tërësi.
AZIR ALIU, MINISTËR I SHËNDETËSISË
Në javën e parë si ministër i shëndetësisë, nënshkruam kontratë me një institucion privat që të mundet në ndërkohë të punësuarit të parkohen atje dhe deri sot, derisa flasim, 350 të punësuar parkohen ende në atë institucion privat, paramendoni edhe ato të ishin parkuar tani brenda sa do të dukeshte klinika universitare, “Nënë Tereza”.
Aliu megjithatë thotë se sipas kontratës së nënshkruar, parkingun e Qendrës Klinike në 15 vitet e ardhshme do të menaxhojë Ndërmarrja Publike “Parkingjet e Qytetit” dhe të njëjtit së shpejti pritet të fillojnë ndërtimin e parkingjeve në kate. Ai sqaroi se javën e ardhshme më së voni pritet të hapet procedura e tenderimit.
AZIR ALIU, MINISTËR I SHËNDETËSISË
Infrastruktura horizontale nënkupton sensorat pasi gjithë parkingu do të jetë edhe i digjitalizuar. Ndërsa infrastruktura vertikale nënkupton edhe garazhet që do të jenë në kate, pra për atë shkak Qytetit të Shkupit i duhet të hapë dy procedura paralele dhe sipas kryetarit të Shkupit që u dëgjova që pas kalimit të buxhetit automatikisht puna e parë do të hapë procedurën për këtë, pas procedurave administrative besoj menjëherë do të fillojë me investim. Besoj që do të na kapë fiks koha e verës dhe do të ketë edhe më pak presion nga pacientët.
Kjo nuk është hera e parë që një ministër i Shëndetësisë paralajmëron evitimin e problemit me hapësirat parkuese në Qendrën Klinike, të njëjtin premtim e kanë dhënë edhe të gjithë ministrat që në të njëjtën karrige ishin ulur para Azir Aliut.
Mevludin Imeri /SHENJA/