(VIDEO) Paralajmërohet formimi i grupeve punuese për vërejtjet lidhur me propozimin francez

Nga partia opozitare VMRO-DPMNE kanë paralajmëruar se do të formohen grupe pune të cilët do të punojnë në propozim vërejtjet për kornizën negociuese. Propozimi, siç informojnë nga partia opozitare, është që grupet punuese të përbëhen nga dy përfaqësues nga VMRO-DPMNE dhe LSDM, nga një përfaqësues nga BDI dhe Aleanca për Shqiptarët si dhe një përfaqësues nga partitë më të vogla që janë pjesë e parlamentit.

Sipas paralajmërimeve, takimi i parë pritet që të zhvillohet gjatë ditës së nesërme. Një proces i tillë erdhi pas thirrjes së liderit të opozitës, Hristijan Mickoski, për të diskutuar për ndryshime që do të përmirësojnë propozimin dhe do ti përfshijnë vërejtjet që gjenden në tekst dhe që janë të dëmshme për interesat shtetërore dhe kombëtare. Qëndrimet e VMRO-DPMNE- dhe vërejtjet që do të parashtrohen do t’i pasqyrojnë qëndrimet që Mickoski i shpalli pas takimit me kryeministrit e Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçevski, theksuan nga partia opozitare.

Përndryshe, pas takimit me Kovaçevskin, lideri i VMRO-DPMNE-së deklaroi që për partinë e tij propozimi francez do të ishte i pranueshëm nëse në të fshihen katër pika. Neni 11 dhe neni 14 i protokollit dhe më pas në kuadrin e negociatave ku gjenden parimet mbi të cilat zhvillohen negociatat, të fshihen nenet ku janë të vendosura rishikimet vjetore dhe pjesa ku i referohet protokollit të parë ndërqeveritar.

Medina Ajeti /SHENJA/