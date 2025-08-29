(VIDEO) Paralajmërohen shpallje publike për fermerët e rinj
Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Cvetan Tripunovski, ka folur për mbështetjen intensive për modernizimin e bujqësisë, duke vënë theks të veçantë edhe te fermerët e rinj. Në një intervistë për „News Max Balkans“, ministri paraqiti rezultatet nga thirrjet e realizuara.
Cvetan Tripunovski, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave
“Tashmë janë shpallur një sërë thirrjesh publike që nënkuptojnë stimulim për fermerët maqedonas. Përveç shpalljeve standarde dhe të rregullta të IPARD-it për blerje të mekanizimit, përmes programeve kombëtare shpallëm një seri thirrjesh publike”.
Përveç kësaj, ministri shtoi se janë realizuar edhe thirrje për mekanizim përcjellës, si dhe për blerje të sistemeve bashkëkohore për mbrojtjen e prodhimeve bujqësore nga ndryshimet klimatike.
Cvetan Tripunovski, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave
“Këtu do të doja të përmend edhe thirrjen publike për investime në blerje të pajisjeve për prodhim të ushqimit me prejardhje shtazore dhe jo-shtazore, që është dedikuar bizneseve të vogla familjare. Pra, përmes këtyre thirrjeve publike japim mjete financiare për blerje të pajisjeve dhe makinerive që do të sjellin modernizim dhe përmirësim të kapaciteteve ekzistuese”.
Ministri Tripunovski informoi se në thirrjen publike për fermerët e rinj kanë arritur gjithsej 254 aplikime, prej të cilave janë miratuar 117.
Anida Murati /SHENJA/