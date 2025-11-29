(VIDEO) Paralajmërimet për rritjen e çmimit të energjisë dhe ngrohjes, reagon Levica
Partia opozitare maqedonase, Levica, ka reaguar ashpër ndaj rritjes së çmimit të ngrohjes qendrore me mbi 5 për qind dhe paralajmërimeve për shtrenjtim të energjisë elektrike nga janari. Nga partia thonë se këto vendime janë dëshmi për dështimet e Qeverisë në sektorin energjetik dhe për goditjen e standardit të qytetarëve.
LEVICA
“Komisioni Rregullator për Energjetikë, në vend që të mbrojë interesin publik, vepron si ‘shërbim i kompanive monopoliste’, duke i pranuar kostot e tyre pa kontroll real. Kjo rezulton me tarifa më të larta në kurriz të qytetarëve”.
Levica kritikon edhe ofertën e EMV-së, për shitjen e energjisë me 65 euro për megavat-orë, duke vlerësuar se kjo e rrëzon narrativën qeveritare për stabilitet në furnizim. Sipas tyre, qytetarët, energjinë elektrike e paguajnë dy herë, përmes faturave më të larta dhe përmes subvencioneve nga buxheti.
Ata kërkojnë rishqyrtim të vendimeve të fundit të KRRE-së, publikim të llogaritjeve për shtrenjtimet dhe analiza të pavarura për punën e EMV-së. Levica paralajmëron se do të vazhdojë të kundërshtojë politikat që favorizojnë monopolët dhe kërkon rikthimin e kompanive energjetike nën kontroll shtetëror.
Samir Mustafa /SHENJA/