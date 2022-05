(VIDEO) Pamje të tmerrshme në Monako, makina e Mike Shumaherit u nda në dy pjesë

Pamje të tmerrshme u panë sot në garën e Formula 1 në Monte Karlo, kur shoferi i “Haas”, Mik Shumaher, në xhiron e 27 e goditi mburojën mbrojtëse.

Makina u nda në dy pjesë. Për fat të mir ai doli i pa lënduar dhe më pas gara pas ndërprerjes vazhdoi përsëri.

Mick Schumacher crashes at swimming pool chicane. Tears the car in half. Safety car is out. Driver is okay. pic.twitter.com/7iom5BbDby

— av (@formulaark) May 29, 2022